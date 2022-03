La falta de acierto condena al Cartaya al empate en Las Cabezas de San Juan (0-0)

Esperemos que el Cartaya no eche de menos los puntos que se ha dejado en Las Cabezas de San Juan (0-0). Esperemos. Porque no se puede hacer más por ganar un partido. Bueno, sí. Meter las ocasiones, hasta siete claras. Sí, leen bien, siete. De todos los colores y tanto en la primera parte como en la segunda. Deducimos, pues, que al conjunto onubense sólo le faltó acierto, o algo de suerte, que también es necesaria, eso que hablan de la flor. Al final, empate a cero que no satisfizo a ninguno, porque al Cabecense no le vale por su delicada situación en la tabla y al Cartaya, horas después de acabar el partido, la rabia se le sigue notando en los ojos y en el semblante, por lo que pudo haber sido y no fue.

El partido se las traía. A pesar de que el rival era el farolillo rojo, todo el mundo, por parte del Cartaya, acudió a Las Cabezas pensando que enfrente iba a tener un lobo de colmillos afilados. Es lo que tiene cuando te amparas solo en tu campo para poder resistir. Dimensiones cortas, piso en mal estado y agonía. Porque no debe ser fácil vivir permanentemente a las puertas del infierno. Con todo, el equipo sevillano no se da por vencido. Y ese era el peligro y todo lo expuesto con anterioridad. Por eso, el conjunto de Amate salió como si le fuera la vida en ello. Conjuntado, expeditivo, solidario, sabedor de que lo que jugar al fútbol tendría que dejarlo para otro día. Y así fue.

Amate apostó por potenciar el centro del campo con Cerpa como pivote único y otros cuatro por delante que no se arrugan ante nada, con Asuero, Ponce, Cascajo y Carlos Martínez y con Wojcik en la punta del ataque. Atrás, con los de siempre con Lagos por Manuel, lesionado y con Paco Benítez, al que dejó en el banquillo en el partido ante el Pozoblanco y nadie lo entendió. El central volvió a dar un recital de cómo se defiende.

Por lo que respecta al Cabecense, trabajo, fe y pierna dura. Esas fueron sus armas y esas armas le dio para escaparse vivo, de milagro, pero se escapó. Los primeros compases del partido determinaron cómo iba a ser la película. Hay veces que basta con ver los rótulos para imaginarse cómo será el guión.

En medio de la vorágine por conquistar cada centímetro del campo a base de expresiones físicas, en el 32 de partido, una arrancada de Ponce la culminó Cascajo con un remate rozando el palo. Ahí tuvo la primera el de Hinojos, que en la segunda mitad tuvo otra, a un metro de la portería, en la que si la fallas, como así ocurrió, te ocupa la mente una semana. Imposible que se le fuera y se le fue. Eran los albores de la segunda parte y el chico ya no volvió a ser el mismo. De hecho, fue sustituido.

Sobre el final del primer tiempo, Wojcik, en pelea permanente con los centrales, se inventó un chutazo que fue un misil y sacó el portero local como pudo. Aún le tienen que doler las manos. La única opción de ellos fue un remata de Bucarat a los 71 de juego que paró con seguridad Nauzet. Por su parte, el Cartaya, acumuló méritos en los minutos 82, 86 y 87, a cada cual más clara, con dos remates al travesaño incluidos.

Y así acabó la historia y la película. Con el Cabecense a tumba abierta y con el Cartaya a la contra mereciendo premio gordo pero sin la máxima recompensa, a pesar de merecerlo de largo. Un punto es un punto y a estas alturas no se puede despreciar nada. Pero teniendo en cuenta cómo fue el partido, el conjunto de Amate lamentó profundamente el resultado. Esperemos que no se acuerde de Las Cabezas en el desenlace de la Liga.

Ficha técnica

Cabecense: Iván Casas, Francis, Bucarat (Sene), José Mari, Dani Guerrero, Francisco (José Carlos), Manu (Luismi), León, Cristian (Soria), Raúl Cabrera, Baldu.

Cartaya: Nauzet, Novoa, Asuero (Miguel Fernández), Francis Ruiz, Wojcik (Manu Benítez), Paco Benítez, Cerpa, Juan Lagos, Carlos Martínez (Lolo), Ponce, Cascajo (Pepe Cárdenas).

Árbitro: Sarmiento Núñez del Colegio de Jaén. Mostró cartulina amarilla por los locales a Raúl Cabrera, José Mari y Cristian. Y por los visitantes a Paco Amate.

Incidencias: Campo Carlos Marchena. Unos 300 espectadores.

