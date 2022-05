El Ayamonte sufre una derrota que no entraba en el guión ante el Jerez Industrial (1-2)

El Ayamonte, haciendo la peor primera parte de todo el campeonato, pierde 1-2 ante un Jerez Industrial sin ninguna propuesta de juego, valiéndole tan solo el coraje, empuje y balón de defensa a la delantera sin pasar por la línea medular.

Con bastante público en estadio 'Ciudad de Ayamonte' comenzaba un encuentro en el que se tenían muchas esperanzas de sumar tres puntos por parte del cuadro fronterizo. Pero está visto que el cuadro adiestrado por Ceballos no le gana a casi ningún equipo de la zona baja de la clasificación en el feudo onubense. Y en esta ocasión no iba a ser diferente. El preparador local dispuso de cuatro defensas y dos medios defensivos, lo que propiciaba que el cuero no llegara con solvencia a los tres delanteros.

Eso sí, casi siempre Yuse, a pase unas veces del propio portero local y otras de su defensa, estuvo a punto de desnivelar la contienda en los minutos 9, 14 y 17, en los que se fallaba en los metros finales.

Mientras tanto, el Jerez Industrial aguantaba estoicamente las incursiones locales, y cuando podía trataban de llegar a los dominios del cancerbero local, destacando en el minuto 20 un lanzamiento en falta en el vértice del área que Dani Martín despejaba con apuros con los dos puños.

En el minuto 25, Juanito centra y ni Yuse ni Sebas logran batir a Rubén. Dos minutos después Varona no aprovechó una gran ocasión, tirando flojo y mal a las manos del portero. En el 28, el Jerez por mediación de Salmi, estuvo a punto de adelantar a su equipo, pero nuevamente Dani despeja el balón a córner.

El balón iba de un área a otra, aunque el peligro se cernía más en el área visitante. Antes de terminar los primeros 45 minutos Pedro Varona y Juanito fallan dos ocasiones con marchamo de gol. Se puede pensar que el partido estaba siendo magnífico por las ocasiones habidas, pero todo lo contrario.

La segunda mitad comenzó de la misma manera. En el minuto 46, nuevamente Sarmiento, el mejor jugador del partido, lanza un tiro que Dani vuelve a abortar. En el minuto 55, Juanito falla de nuevo incomprensiblemente, cuando estaba solo.

Comenzó el técnico local a realizar una serie de cambios que parece que dieron más mordiente a la delantera, al llegar el balón mejor jugado que en la primera mitad, en la que tan solo se jugaba a base de voleones.

En el minuto 57, el Jerez desaprovecha una buena ocasión saliendo el cuero fuera; y en el 60 un lanzamiento de Kevin da con el cuero en el travesaño. A partir de ese momento, y con Bruno Fernandes ya en el terreno de juego, el Ayamonte comenzó a trenzar mejor el juego, y fruto de ello fueron dos ocasiones más en los minutos 66 y 67, de Bruno y David Rodríguez.

Se estaba viendo venir el gol, que se produjo en el minuto 78 a cargo de Bruno en lanzamiento desde el borde del área. Parecía que ya todo estaba hecho, pero nadie podía pensar que en tan solo 10 minutos el equipo industrialista daría la vuelta al resultado.

El empate se producía en el minuto 80, como consecuencia de un penalti por manos de un defensor local, que negaban rotundamente los jugadores onubenses. Y en el minuto 87, con todo el equipo local al ataque, llega el balón al portero, que lanza a uno de sus defensores, fallando en el pase y propiciando el definitivo 1-2 obra de Juan Pablo.

Los minutos finales fueron de mucha tensión y el colegiado mandó a la caseta a Bruno Fernandes. El Ayamonte, con 8 minutos de alargue, tuvo tres ocasiones en las que no logró nivelar el encuentro.

Aún quedan 18 puntos por jugar, y ahora le vienen al Ayamonte los peores enemigos que andan arriba para arañar una de las tres plazas que les dan acceso a la Tercera División, como son el Coria, Alcalá, Atlético Onubense, Bollullos, Montilla y Espeleño.

Ficha técnica

Ayamonte: Dani Martín, José Rodríguez (Carlos Vizcaíno, 82), Silgado, Juanma Gómez, Sebas (Andrés Bermúdez, 89), Pedro Varona (Bruno Fernandes, 60), David Rodríguez, Alexandre, Jesús Núñez (Álvaro, 60), Yuse y Emilio José (Zamorano, 89).

Jerez Industrial: Rubén, Jaime Pulido, Alejandro (Juanjo, 60), Bonilla, Antonio León (Manuel, 67), Sarmiento (Nicolás, 83), Valero (Víctor Manuel, 57), Manuel León, Dani Pendín. Juan Antonio (Juan Pablo, 77) y Luis López (David, 66).

Árbitro: Árbitro: Cámara Molina (Sevilla), asistido por García del Valle y Remesal Torno. Mal, excesivamente tarjetero. Mostró tarjeta amarilla a los locales David Rodríguez, Jesús Núñez, Emilio José, Sebas, Alexandre, Bruno Fernandes (2, expulsado en el m. 89) y al entrenador Alejandro Ceballos y expulsó con roja directa al segundo entrenador Antonio Delgado (m. 89); por los visitantes amonestó a Alejandro, Bonilla y expulsó con roja directa al delegado de equipo Francisco Alba (m. 89).

Goles: 1-0/Minuto 78. Bruno Fernandes. 1-1/m. 80. Caballero, de penalti. 1-2/m. 87. Juan Pablo.

RESULTADOS

CLASIFICACIÓN