El Atlético Onubense logra tres puntos de oro con un penalti en el tiempo añadido (2-1)

Un penalti en el último suspiro del partido dio al Atlético Onubense una victoria más que merecida (2-1). Tres puntos vitales para las aspiraciones de los recreativistas por mantener la categoría ante un rival directo como el Atlético Algabeño.

El filial albiazul afrontaba ante el Atlético Algabeño la primera cita de la segunda vuelta tras una primera frustrante. Y qué mejor oportunidad de sumar de tres que ante un rival al que también le pesaba su mala trayectoria.

Pintaba mal el choque por aquello del pobre bagaje de los protagonistas. Sin embargo, los asistentes pudieron ver un encuentro vivo entre dos equipos inconformistas. El Atlético Onubense apostó más. Desde el pitido inicial se vio a un filial muy intenso y con ganas, aunque faltara cierta tranquilidad para imponerse en el área contraria, donde le cuesta un mundo finalizar.

A los once minutos se puso el filial por delante en el marcador con un gol de Noah al aprovechar un fallo de la defensa algabeña. La ventaja recreativista despertó a los de Diego Tristán que, nueve minutos después, con poco más de lo que habían hecho hasta ese momento nivelaron la balanza por medio de Salva.

No bajaron los brazos los de Jaime Díaz a pesar del traspiés. Un remate de Rubén Cabeza no acabó en gol por poco. En el último cuarto del primer tiempo ambos equipos lo intentaron, siendo el Algabeño el que dispuso de las acciones más claras, todas al contragolpe. El Atlético Onubense tampoco se quedó atrás con un remate de Noah y una falta de Juanma Galán que contestó el cancerbero algabeño Jesús Vaca.

El segundo tiempo no perdió intensidad. El filial dio un paso al frente aunque sin poner la rúbrica a las jugadas de peligro. Lo mejor llegó en los minutos finales. Los cambios dieron más valor al juego albiazul, con debut incluido del japonés Reo, que tuvo destellos en la banda izquierda.

Otro recién salido como Manu Molina tuvo en el ochenta y cinco todo a su favor para hacer el segundo. El sevillano sería el gran protagonista minutos después. En un largo descuento y con los locales buscando desesperadamente la machada, el colegiado señalaba la pena máxima por unas manos claras de un defensor algabeño. Manu Molina asumió con éxito la responsabilidad de transformar desde los once metros. En plena euforia hasta hubo tiempo para que Yerai se fuera solo ante Jesús Vaca y mandara fuera por poco cuanto tenía toda la portería en franquicia.

Victoria in extremis aunque no por ello inmerecida. Los jóvenes recreativistas suman tres puntos vitales ante un rival de su calado. Está claro que si hay algún camino para lograr la permanencia no es otro que el de sumar de tres en tres cuando todavía restan dieciocho jornadas por delante.

Ficha técnica

Atlético Onubense: Manu Díaz, Pepe (Manu Molina, 84’), Iván Moreno, Rubén Serrano, Jesús Marín, Mario Durán, Noah Leeds (Yerai, 69’), Javi Sánchez, Juanma Galán (Reo Sasaki, 75’), Enrique y Rubén Cabeza.

Atlético Algabeño: Jesús Vaca, Cáceres, Pino, Juanma, Juan Jesús (Guille, 90’), Guisado, Salva, Vitao (Ciezar, 60’), Manu Molina (Nacho, 85’), Jesús Vega (Adri, 95’) y Raúl Vega (Vicente, 65’).

Goles: 1-0 Noah (11’). 1-1 Salva (20’). 2-1 Manu Molina, de penalti (95’).

Árbitro: Muñoz Orihuela (delegación gaditana). Amarillas a los locales Manu Díaz (43’) y Manu Molina (95’); y a los visitantes Manu Cáceres (32’), Salva (50’) y Pino (57’).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima jornada de liga en División de Honor-Grupo 1 disputado en el Municipal Alcalde José Hernández Albarracín de Punta Umbría ante unos doscientos espectadores.

