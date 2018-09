Cortés Medina, rey a los 35 años

A José Manuel Cortés Medina la gloria le ha vuelto a sonreír con 35 años. El mediofondista lepero se proclamó recientemente en Málaga campeón del mundo de 1.500 metros en la categoría máster 35 con una marca de 4:02:52. El ganador de los 800 metros en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo de Huelva 2004 vive un momento de enorme felicidad y no descarta dar el salto al duatlón.

Comparando los títulos de 2004 y 2018, el lepero comenta que "son diferentes; este último llega en una época en la que tengo mucha más experiencia; en 2004 estaba empezando mi carrera, era la primera vez que competía en casa... son muy diferentes, pero está claro que ambos son los dos mayores éxitos de mi trayectoria deportiva".

Físicamente estoy muy bien; tengo 35 años pero a nivel de entrenamiento estoy como si tuviera 25"

Cortés Medina llegó a Málaga "con el objetivo de pasar el corte de semifinales y meterme en la final del Mundial. Tenía confianza, le había puesto muchas ganas, era la gran cita de la temporada, pero lo venía lejano. Sabía que iban a estar familiares, amigos, compañeros de entrenamientos... Cuando disputo una final siempre salgo con la mentalidad de luchar por las medallas, y la verdad es que se puso todo de cara. La primera vuelta fue lenta y poco a poco la carrera fue ganando en velocidad; yo tengo un gran final y en la última vuelta lo di todo", recuerda. "No me vi campeón hasta los 50 últimos metros. Mi último cambio de ritmo llegó a falta de 250 metros y me sorprendió que ni el keniata ni el tunecino reaccionaran. En la última curva miré hacia atrás, les había metido unos metros y a falta de 50 ya sabía que el título no se me podía escapar, y disfruté mucho esos 50 metros finales", añade. "Fue una final lenta, pero llegaba en un buen momento y estoy para acercarme a mi mejor marca personal en la distancia (3:45); con esa marca en un Nacional absoluto hubiera logrado plaza en la final".

Cortés ha desarrollado casi toda su trayectoria en la prueba de 800 metros: "Mi objetivo en este Mundial de veteranos era correr esa distancia, pero con la base de entrenamientos que tenía esta temporada pensé que el 1.500 me vendría mejor, y los resultados me han dado la razón. Seguramente probaré a disputar algún 800, pero por mi edad y por mis características físicas me desenvuelvo quizás mejor en el 1.500, y además me van muy bien las carreras tácticas".

El oro mundialista en la categoría de más de 35 años es un premio más que merecido: "Ahora tengo muchas obligaciones a nivel profesional; el deporte sigue siendo mi forma de vida, pero lo tengo que compaginar con el día a día. Este año me lo he tomado de forma diferente, he organizado bien la temporada desde enero, sin obsesionarme con la competición, y llegué en un momento de forma muy bueno".

Cortés Medina le dedica este título "a muchas personas, porque son ya 26 años de carrera deportiva haciendo el deporte de mi vida, el atletismo. En ese tiempo muchas personas me han ayudado y han puesto su granito de arena para que fuese campeón. El éxito no es sólo de este año, sino por todo el recorrido que llevo. Por desgracia, antes no he logrado todos los retos que me marcaba, pero ha llegado en septiembre de 2018".

El lepero, que da nombre al pabellón de Deportes de su localidad tras el Iberoamericano conquistado en 2004, estaba retirado de la alta competición. "Este año me lo he tomado con calma, quería darme una tregua porque han sido muchas temporadas compitiendo tanto a nivel nacional como internacional y necesitaba descansar. Tenía en mente este Mundial de Málaga, me he recuperado mucho y bien y este año de tregua me ha dado muchas energías para seguir. Físicamente me encuentro muy bien, tengo 35 años pero a nivel de entrenamientos estoy como si tuviera 25. Al final la experiencia es un grado y tengo mucha, sé lo que me va bien, lo que no tengo que hacer, le estoy cogiendo el punto y disfruto de una segunda juventud. No descarto hacer pruebas de pista cubierta en 2019".

El título ha sido toda una inyección de moral que le permite afrontar el futuro con optimismo: "Disfruté con el ambiente, la adrenalina, con los mismos nervios de cuando iba a correr el Iberoamericano o cuando disputas la final de un Europeo. Ganase o no, echaba de menos esas sensaciones", y no descarta intentar el doblete y luchar por el Campeonato de Europa de su categoría, que tendrá lugar en septiembre de 2019 en Polonia.

El lepero se centrará ahora en preparar la temporada de invierno, donde llegan nuevos retos. "El Campeonato de España absoluto se celebrará en febrero en Antequera (Málaga) y teniéndolo tan cerca, seguro que mi familia, la gente del club (Ciudad de Lepe) y los compañeros de entrenamientos me animan para que acuda, y probablemente esté ahí".

¿Se disfruta ahora más del atletismo? "Es diferente; antes tenía la ilusión de conseguir muchos éxitos, y ahora mantengo la motivación, pero con otra edad, y quiero demostrarme que se pueden conseguir las cosas si te lo propones, sólo tienes que organizarte bien y disfrutar del día a día en los entrenamientos", comenta el campeón mundial.

José Manuel Cortés suele entrenar en la actualidad dos horas durante seis días a la semana. A corto plazo no tiene previsto disputar ninguna competición "quizás el Cross de la Ermita en Lepe a nivel provincial", y su objetivo es centrarse en la pista cubierta, con el punto de mira puesto en los meses de enero y febrero.

Cortés Medina resalta que "con 35 años no se pierde la ilusión, la clave es rodearte de un buen equipo; aunque el atletismo es un deporte individual, necesitas personas que te apoyen, porque sin ellos todo cuesta mucho más. A mi edad, sigo con una ilusión tremenda por todo lo que hago y recordaré durante mucho tiempo lo vivido en Málaga. En la vida hay que marcarse objetivos, si no los días se hacen monótonos", concluye.