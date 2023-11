Copa del Rey: El San Roque de Lepe quiere olvidarse de su mal momento en Liga ante el Girona

Este miércoles se juega un partido para disfrutar del fútbol, no todos los días tiene un equipo de Segunda Federación la oportunidad de medirse con el colíder de la Primera División del fútbol español. Eso es exactamente lo que le espera al San Roque de Lepe en el choque de la primera eliminatoria de la Copa del Rey que le enfrenta al Girona FC a partir de las 12 del mediodía de este miércoles festivo en el Ciudad de Lepe.

Durante 90 minutos -o 120- plantilla, cuerpo técnico y aficionados aurinegros podrán olvidarse del mal momento que lleva su equipo en la Liga y dedicarse solamente a saborear su participación por tercera temporada consecutiva en la Copa del Rey a la que ha accedido tras conseguir llegar a la semifinal de la Copa Federación, con el recuerdo todavía fresco del partido del año pasado ante el Getafe en el que el equipo madrileño se vio obligado a llegar a la prórroga para eliminar al conjunto lepero. Además, el hecho de medirse con el sorprendente, pero merecido, colíder de la máxima categoría nacional le da un aliciente extra a un partido para el que se espera colgar el cartel de no hay billetes en las taquillas del Ciudad de Lepe.

En principio, a algunos aficionados les supo a poco el nombre del rival que le había tocado al San Roque, pero basta mirar a su trayectoria más reciente, en especial a lo que va de la presente temporada. El Girona FC está viviendo en la actualidad el mejor momento de sus más de 90 años de vida. Tras pasar casi toda su historia futbolística entre Segunda, Segunda B y Tercera, el equipo catalán consiguió su primer ascenso a Primera División al final de la temporada 2016/17. Tras pasar dos campañas en la máxima categoría descendió a Segunda, categoría en la que permaneció tres años para volver a ascender a Primera en la liga 21/22.

Este año, con Michel Sánchez en el banquillo, el Girona está siendo capaz de codearse con los grandes equipos de la liga española hasta el punto de que no llega a Lepe como líder de Primera por la diferencia particular de goles con el Real Madrid, superando en la clasificación a FC Barcelona y Atlético de Madrid. En 11 jornadas disputadas, el equipo gerundense suma 28 puntos, los mismos que el líder, fruto de nueve victorias, un empate y una sola derrota, precisamente ante el conjunto merengue, con 25 goles a favor, encabezando esta estadística junto al Atlético de Madrid, y 13 en contra.

En cuanto al posible once que alinee de inicio Juan Manuel Pavón, cualquier combinación es posible. De todos modos, parece que Raúl seguirá en la portería después de disputar todos los partidos de la Copa Federación donde hasta ahora ha resuelto con solvencia trabajo que ha tenido. En el resto del once inicial, es posible que algunos de los jugadores que están teniendo menos minutos en Liga tengan en este partido la oportunidad de jugar y de reivindicarse, pero lo más probable es que Pavón alinee un once muy parecido al teórico titular.

En el Girona, respecto al equipo que presentará Michel para medirse al San Roque de Lepe no tendrá a los lesionados David López, Borja García, Juan Carlos, Toni Vila, Artero, Joel Roca, Jastin y Pablo Torre. Tampoco estarán Yangel Herrera por decisión técnica ni Eric García, que sí podría tener el alta para visitar el sábado a Osasuna en Liga, y a cambio recupera a Valery. La convocatoria completa de Michel para este partido la forman Gazzaniga, Fuidias, Bernardo, Miguel, Arnau, Ibrahima Kebe, Stuani, Tsygankov. Dovbyj, Valery, Juanpe, Savio, Yan Couto, Solís, Iván Martín, Portu, que repite en Copa del Rey en Lepe tras jugar el año pasado en el Getafe, y los futbolistas del filial Silvi, Antal y Almena

Alineación probable: Raúl García-Alejo; Iván Robles, Pablo Becken, Jesús Rueda, Carlos Becken, Fran Ávila; Fran López; Víctor Barroso, Camacho, Abreu; Mizzian.