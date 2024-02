La Copa Covap destaca en La Palma del Condado el papel de la enfermera escolar para prevenir la obesidad infantil

La jornada onubense de la 11ª edición de la Copa Covap, iniciativa educativa y deportiva promovida por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, tuvo lugar este domingo en la localidad de La Palma del Condado. De forma conjunta con el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería, se hizo hincapié en los beneficios de la figura de la enfermera escolar para prevenir y reducir la incidencia de sobrepeso y obesidad, que afecta a 1 de cada 3 menores en Europa, según el informe Who european regional obesity report 2022.

Esta afirmación viene refrendada por la investigación A primary-school-based study to reduce the prevalence of childhood obesity realizada en 24 escuelas y 1.222 menores, que concluyó que, tras implementar durante 28 meses programas de concienciación sobre buenos hábitos alimenticios y práctica deportiva, la tasa de prevalencia de obesidad se redujo un 2,36%. En el grupo donde no se ofreció ningún programa, la prevalencia aumentó un 2,03%.

Según Mª Eugenia Fernández, perteneciente al grupo de enfermeras escolares del Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería, “para hacer frente a estas alarmantes cifras de la OMS debemos reforzar la presencia de las enfermeras escolares en las aulas. Actualmente hay una enfermera escolar por cada 6.685 estudiantes, una cifra alejada de la recomendación de una enfermera por cada 750 alumnos de la Asociación Internacional de Enfermeras Escolares (SNI) y la International Association of School Nurses & Health Promotion (ISNA)”.

Funciones de la enfermera escolar

Entre las tareas que las enfermeras escolares realizan en los centros educativos destacan el control de peso y talla “para detectar los posibles alumnos y alumnas en riesgo de padecer obesidad y comorbilidades”, según explica la especialista. “La detección temprana es esencial. La obesidad infantil puede derivar en otras patologías como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y pulmonares o depresión”, añade.

La Copa Covap en La Palma del Condado

El Polideportivo Municipal de la localidad onubense albergó en esta nueva edición de la Copa Covap acogiendo a más de 400 niños y niñas de 10 y 11 años de 32 equipos que han participado en tres modalidades: 16 de fútbol mixto, 8 de baloncesto masculino y 8 de baloncesto femenino.

Al término de la jornada, y tras una sucesión de partidos en los que se han enfrentado equipos de la provincia, se han proclamado vencedores el C.D. Siempre Alegres en fútbol mixto, que ha ganado al Isla Cristina F.C. con un resultado de 4 a 2; el Papelería Cinti Bonares en baloncesto masculino, tras derrotar por 40 a 20 al C.B. Lepe Alius, y también el J. Cerrejón G. y TTES La Palma ‘Lilo’ en baloncesto femenino, que ha vencido al C.B. Mazagón por 29 a 08. Los tres conjuntos representarán a Huelva en la Fase Final, que se celebrará en junio.

La labor formativa de la Copa Covap es el eje fundamental del proyecto, ya que, de manera paralela a los encuentros deportivos, psicólogos imparten charlas sobre la gestión del uso de las tecnologías y las redes sociales a los participantes mientras que nutricionistas explican a los familiares los problemas de salud asociados al consumo excesivo de azúcar.

Tras su paso por Huétor Tájar (Granada) y La Palma del Condado (Huelva), la Copa COVAP continuará su recorrido por las otras seis provincias andaluzas: en marzo en Herrera (Sevilla) y Pozoblanco (Córdoba), en abril en Conil de la Frontera (Cádiz) y Cártama (Málaga), y en mayo en Martos (Jaén) y Viator (Almería). La Fase Final, que reúne a los ganadores de cada provincia, tendrá lugar en junio en el municipio cordobés de La Carlota.