Guillermo Flores e Iván Vides conquistan la Copa de Andalucía en Isla Canela

La Copa de Andalucía para las clases ILCA 4, ILCA 6 e ILCA 7 disputada en aguas de Isla Canela en Ayamonte concluyó el pasado domingo dos nuevas pruebas que han venido a sumar un total de cinco con posibilidad de un descarte. La cita contó con la organización del CN de Isla Canela y la Federación Andaluza de Vela, por delegación de la Junta de Andalucía.

Día largo y complicado por la baja intensidad de un viento al que se esperó desde las 10:00 horas en el área de regatas, pero que hubo que esperar hasta la entrada del térmico para comenzar a dar salidas a las 14:30 horas, resolviendo después con dos recorridos marcados por vientos del 220 y entre 7 y 8 nudos de intensidad.

Cambios en la clase ILCA 4 con respecto al primer día, con la victoria final de la joven Marta Franco del equipo del CP Cádiz, a quien un 1º y un 4º y la posibilidad de descartar un 7º le han permitido meterle un punto al regatista del CDN Punta Umbría, Iván Vides, quien en la última jornada defendía el primer puesto pero se conforma con el subcampeonato tras sumar un 2º y un 5º, obligado a deshacerse de otro 5º del sábado. El tercer puesto es para Santiago Grosso también del CP Cádiz que baja un puesto pero permanece en el podio validando un 5º final. A las puertas de podio se sitúa el campeón sub 16, Alberto Medel del CN Sevilla, que logra el objetivo in extremis con un 4º y un 7º ya la posibilidad de descartar un 12º de la primera jornada. Con ello logra superar por dos puntos a Roberto Aguilar, del CNM Benalmádena, quinto absoluto y segundo sub 16. Entre las niñas de esta categoría la joven Rocío Blázquez, del RC Mediterráneo, sí logra mantener el primer puesto.

En la clase ILCA 6 también se confirma la victoria a manos de Enrique Muñoz, del CN Sevilla, regatista que se vale de las rentas y un 2º el domingo para ganar con el descarte de un 12º en la primera prueba de la última jornada. Le escoltan en el podio Juanjo Fernández, del CM Almería, que valida un 4º y descarta un 5º, y Miguel Muñoz del CN Sevilla, que aparece en podio para quedarse con un 3º y un 1º del domingo y el descarte de un pinchazo el sábado.

Muñoz supera a su compañero de club, Eduardo Orihuela, regatista que el domingo defendía el tercer puesto pero un fuera de línea con pena máxima le deja con las ganas en el desempate. Entre las niñas vence Paula Ruz, del RC Mediterráneo, superando in extremis a Valeria García Peinado del CN Almerimar, subcampeona femenina.

Por último en ILCA 7 no hay sorpresas y el mano a mano entre Guillermo Flores, del CN Río Piedras, y Adriano Giménez, del CM Almería, sigue favorable a Flores con un 1º y un 3º de este frente a un 3º y un 1º del almeriense que les dejan como estaban con un punto entre ambos. El tercer puesto también se confirma para Antonio Villalón del RC Mediterráneo con dos 2º el domingo.

Tras la regata tenía lugar la entrega de trofeos en las instalaciones del CN Isla Canela.