María Castillo se impone en la primera fase de la Copa de Andalucía de óptimist

Huelva, presente en el equipo de Andalucía para el Nacional

Tras la celebración el pasado fin de semana en la bahía de Cádiz, de la primera fase de la Copa de Andalucía de óptimist, la Federación Andaluza de Vela ha hecho público el equipo andaluz que acudirá al Campeonato de España de la clase, que se celebrará entre los días 29 de marzo y 3 de abril en aguas de Bayona, Pontevedra. El equipo está formado por un total de 20 regatistas -14 niños y 6 niñas- procedentes de siete clubes andaluces. El CNM Benalmádena es el club que logra más plazas con un total de siete, le sigue el CN Puerto Sherry con cinco, el CDN Punta Umbría con cuatro, y los clubes RCN de El Puerto de Santa María, el RC Mediterráneo, el RCN de Adra y el RCMT Punta Umbría con una cada uno. Entre los convocados están la onubense Patricia Bañez (sub 16), que acude como integrante del CN Puerto Sherry; María Castillo (sub 16) – Adriana Serra (sub 16) – Rodrigo Luis González (sub 13) – Sergio Mancera (sub 13) del CDN Punta Umbría; y Mar Infante (sub 13) del RCMT Punta Umbría. Los jóvenes acudirán hasta aguas gallegas asistidos por los entrenadores Francisco José Duarte (CN Puerto Sherry), Paco Villalba (CDN Punta Umbría) y Álvaro Martínez Iribarne (CNM Benalmádena).