'Confesiones de un campeón de leyenda', documental sobre la carrera del bicampeón mundial de duatlón Emilio Martín

“Yo no he intentado ser campeón. Yo he intentado dar la mejor versión de Emilio Martín”, explica el duatleta onubense en un documental en el se hace un repaso por sus inicios, su trayectoria y en el que muestra su lado más íntimo y personal. El documental ha sido producido por la Agencia Bis y apoyado por el Patronato Provincial de Turismo de Huelva, Diputación de Huelva y la Federación Española de Triatlón.

Emilio Martín se encuentra en la recta final de la preparación para el Campeonato de Europa de Duatlón que se celebrará el próximo 7 de marzo en Punta Umbría. Sin duda, una de las pruebas más especiales en la exitosa carrera del onubense. “Voy a correr por calles en las que he crecido”, cuenta Emilio, quien además confiesa: “El hecho de que sea en Punta Umbría es un sueño hecho realidad. Para mí este año es más importante el Campeonato de Europa que el Campeonato del Mundo”.

Emilio recuerda con emoción su primer oro mundial, que ganó en 2012 en Nancy (Francia). Tras años dedicándose al atletismo, el deportista onubense encontró en el duatlón la motivación que necesitaba. “Ganar en Francia era algo impensable, si yo empecé en duatlón para divertirme”, reconoce Emilio Martín.

Tras la gloria mundialista, llegó la etapa más dura en la vida de Emilio Martín. La pérdida de dos seres queridos hizo que el onubense cambiara su forma de ver la vida. Estuvo a punto de no disputar el Campeonato del Mundo de 2013 celebrado en Cali (Colombia). Emilio Martín fue plata y dejará para el recuerdo aquella imagen en la línea de meta señalando al cielo con sus dedos índices. “Ir a ese campeonato y ver que vas a quedar segundo… Fue una mezcla de sensaciones muy potente”.

En el documental Confesiones de un campeón de leyenda descubrimos cómo es la vida familiar de Emilio Martín –está casado y tiene dos hijos–, su día a día, y explica que sus padres y su mujer –Alba– son sus verdaderos ídolos. “Personas normales y corrientes que hacen cosas ordinarias pero que son extraordinarias realmente”.