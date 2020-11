Claudio Barragán cambiará el dibujo contra el San Fernando

El técnico albiazul, Claudio Barragán, se mostró muy cauto ante la visita albiazul a Bahía Sur. El preparador defiende que “en esta categoría está todo muy igualado y lo afrontamos con la máxima ilusión y concentración”.

Tendrá como principal novedad la baja de Dani Molina que “afortunadamente dentro de la lesión es una elongación y no una rotura. Santana, Alberto Martín y Madrigal tiene una molestia que le impide al cien por cien”. Como consecuencia de las bajas “posiblemente pueda cambiar el dibujo como consecuencia de la baja”.

A pesar de ello se muestra tranquilo porque “no temo nada de nadie. Respeto a todo el mundo. Si hay algo que falta en esta sociedad es el respeto. A partir de ahí a jugar nuestras bazas y tratar de aprovecharlo porque tendremos uno de los rivales más duros de la categoría”.

Lamenta el déficit de puntos del equipo en estas tres primeras jornadas en las que “nos hubiese gustado empezar de otra manera, pero lo mismo le pasa a otros muchos equipos. No fue tan preciocista como nos gustaría o como querría nuestra afición, pero son tres puntos que valen como cualquier otro triunfo. Son muy valiosos para afrontar el siguiente partido. Solo pensamos en el partido de San Fernando. Ya pensaremos en los siguientes”. Se lamenta que “miras por ahí plantilla y presupuestos altos de equipos que cualquiera te puede ganar”.

Tiene en su cabeza cómo hacerle daño al San Fernando. Desde que acabó el partido contra Las Palmas “ya tenía una idea de lo que quería esta semana. Luego surgen contratiempos como el de Dani que es significativa porque estamos cortitos en el centro. Lo supliremos con la gente que tenemos con ganas de participar para demostrar cosas”.

Sobre la situación del ataque albiazul, destacó el trabajo de Seth que “es un chaval que no hace falta ni motivarlo. Intentamos corregirle cosas para que mejore, para que intente aportar esos goles que nos hace falta como el domingo pasado. Espero que le de confianza”.

La semana ha sido “francamente buena en cuanto al trabajo, llegamos con muy buenas sensaciones. Es cuestión de que los protagonistas se suelten cuando llegue el domingo. Cada uno se mete la presión en función de su forma de ser. A todos no les afecta igual. He tenido compañeros que los veía entrenar y luego iban al Bernabéu y les podía la presión”.

Sobre los problemas de presión de la plantilla, “la temporada pasó igualmente y en las anteriores también. Estar en un equipo como el Decano que tiene unas exigencias que hay adaptar como son”.

Sobre la ausencia de Alberto Quiles el pasado domingo, en un choque que siguió desde el banquillo, sostiene que “lo veo bien. Ahora mismo hay otro compañero que me puede dar más. Hay que respetarlo. No voy a descubrir a Quiles ahora. Sabemos lo que nos puede aportar y todo va a depender de él. Puede jugar de enganche, en un costado y hasta de referencia si se lo mete en la cabeza. Él está bien y sin problemas. Quiles puede participar perfectamente”. Sobre el estado físico del futbolista fue muy claro en su no respuesta: “Habrá que preguntarle a él”.