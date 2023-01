Ciudad de Lucena - Cartaya (1-0): Un error defensivo condena a los rojinegros en el 87'

Plantear un partido a ver si suena la flauta es jugar con fuego y acabar quemándote. No se puede aspirar a lograr lo mínimo no rematando a puerta. De hecho, el portero del Ciudad de Lucena, Cristian, se quitó la indumentaria y la guardó en su maleta intacta. Todo tiene una explicación y lo del Cartaya se explica desde el punto de vista pasado. Ventajista, dirán algunos. Piensen lo que quieran, que para eso son libres. Pero ante tanta ausencia, mover a gente de posiciones que conocen a la perfección, solo conduce al gatillazo. Solo que el gatillazo llegó cuando más duele, en el minuto 87 de partido cuando los locales ya entraban directamente en la desesperación. Y lo hacía porque no recuerdo un equipo cordobés tan previsible y plano. Sin plan b, sin chispa ni velocidad, solo la que le imprimió Diawara y luego Sergio López. Todo lo demás fue un querer sin poder porque por muy desarticulado que estuviese el Cartaya, siempre le dio tiempo a volver.

Juanma Rodríguez, ante la ausencia de Franci Ruiz dio entrada a Barragán, desaparecido en combate desde Pozoblanco. Pero en vez de adaptarlo a central diestro, movió a Paco Benítez. Aún a pesar de eso, Benítez fue el sostén, el mejor de largo. Pero claro, el agujero se produjo por la parte de Novoa, con poca ayuda de Fernando Vargas y sin caer a ese flanco el propio Barragán. Diawara fue un cohete mientras que le sostuvo el físico. El relevo, autor del pase de gol, era otra bala y a Novoa solo le faltó llorar.

Las salidas de Ponce y Molina le han restado al Cartaya fuego de crucero, velocidad de pensamiento y ejecución. Diego no acaba de afinarse y Fernando está en la intermitencia. Además, partidos así, a Miguel Fernández le pasan por lo alto. Y nunca mejor dicho. El caso es que el Cartaya fue Paco Benítez y poco más. Y así es imposible por mucho que se equivoque el rival. Al final siempre tiene una y lo doloroso fue el minuto. Porque se veía venir.

Es un frenazo, no por la plaza, de aúpa, sino por el mal momento del Ciudad de Lucena. Será difícil que el Cartaya se encuentre otra vez a un rival tan desmembrado para el potencial que atesora. Baste decir que ellos celebraron el triunfo como si no hubiera un mañana.

En esta ocasión los cambios no aportaron nada y fue porque no había plan. Es como hacer sustituciones por hacerlas. Porque al margen de quince minutos en la primera parte en los que el Cartaya trianguló, todo lo demás fue ponerse a merced del contrario. De ahí la derrota y de ahí el frenazo.

Ahora visita Lebrija y debe cambiar encontrar un plan y proponerse conocer de cerca al portero rival. Porque en Lucena, Cristian se marchó a su casa sin saber si los jugadores del Cartaya golpean bien la pelota.

Ficha técnica

Ciudad de Lucena: Cristian, Choco, Ricard, Diego Domínguez (Rubén Navas), Antonio Pino (Rubén Rey), Nacho Fernández, Antonio Jesús, Javi Hervás, Marcos Pérez, Diawara (Sergio López), Dani Espejo.

Cartaya: Marco, Pepe, Barragán, Paco Benítez, Novoa, Manuel (Fran Palma), Juanma Galán, Fernando Vargas, Miguel Fernández (Wojcik), Lolo (Marcos Tavira), Diego Vargas (Toni Gabarri).

Goles: 1-0 min.87 Antonio Pino.

Árbitro: Alfonso Ramírez del colegio de Cádiz.

Incidencias: Estadio Municipal Ciudad de Lucena. Unos 700 espectadores.