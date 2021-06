El Ciudad de Huelva renueva a Sebas Domínguez

El Ciudad de Huelva y el pívot cartayero Sebas Domínguez (21-10-90), han llegado a un acuerdo para que continúe siendo jugador del conjunto onubense una temporada más. Sebas Domínguez fue el jugador más valorado del equipo de Pedro Vadillo en la liga regular promediando 14,36 créditos de media. Además, fue el segundo máximo reboteador (6,37) y el tercero también que más puntos anotó (11). De esta manera, Sebas se une a las renovaciones del base Javi Montaner y el alero Víctor Pérez para la temporada 2021-2022.

Cabe recordar que Sebas se perdió la Fase Final de Ascenso a LEB Plata disputada en Valencia tras dar positivo en COVID, por lo que su final de temporada fue agridulce. Después de haber estado luchando y trabajando junto a sus compañeros toda la temporada, no pudo verse recompensado con la disputa de dicha fase final.

Para el jugador cartayero, la continuidad en el equipo onubense supone estar muy contento por continuar en el CDH: “estoy muy contento por seguir en el club porque ha sido una temporada espectacular a pesar de que en la fase no hemos acabado como nos hubiera gustado y yo personalmente me quedo con la espinita de no haber podido ir y no haber podido disfrutar con mis compañeros de ese momento. Para mí este hecho es una motivación más para querer volver el año que viene a la fase de ascenso”.

Sebas Domínguez reconoce que la confianza que le ha dado el entrenador, Pedro Vadillo, ha sido fundamental para que acabase la temporada siendo el MVP del equipo: “me he encontrado con muchísima confianza en el equipo. Pedro Vadillo, desde el primer día, ha confiado en mí como referente del equipo y eso se ha traducido con un buen juego en la pista. A parte me ha parecido un lujo haber podido jugar con compañeros como Víctor Pérez, Javi Montaner o Juanma Cebolla y entre todos hemos hecho un grupo buenísimo. Hemos disfrutado mucho. También es cierto que cuando se gana es todo más bonito y más fácil pero también nos ha costado mucho trabajo. Para mí el baloncesto es disfrutar, sentirse bien y esto no es más que un divertimento y ha sido fácil ponernos de acuerdo porque el club quería que siguiera y yo quería seguir. Así que año más y a disfrutar. Habrá que darlo todo para poder volver a esa fase y poder disfrutarla”.

Para Pedro Vadillo el hecho de que Sebas continúe en el Ciudad de Huelva supone una doblealegría: “la renovación de Sebas es muy importante, ya no sólo en el plano deportivo dondetodos sabemos que ha sido nuestro referente interior durante la temporada, sino que es unjugador que ha llegado ahora a su madurez deportiva y con confianza ha demostrado quetiene mucho nivel para jugar en esta liga. A parte, a nivel humano, Sebas aporta mucho y esun jugador que trabaja siempre al cien por cien y que transmite siempre una ilusión al equipoque es brutal y muy importante para el crecimiento de todos. Es un jugador especial y después de lo que le pasó con el COVID, que no pudo acompañarnos en la fase final, creo queel baloncesto le debe una y esperemos que este año sea otro año bueno para él”.