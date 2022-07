El Ciudad de Huelva renueva al alero Juanma Cebolla

El alero Juanma Cebolla (Sevilla, 15-04-01) y el Ciudad de Huelva han llegado a un acuerdo para que siga jugando en el club la próxima temporada. La pasada campaña, 21-22, Cebolla tuvo que pasar por el quirófano por lo que se perdió gran parte de la temporada. Sólo pudo disputar once partidos de liga regular donde promedió, en diecisiete minutos, 8 puntos, 4 rebotes y 8 de valoración. También pudo participar en los tres partidos de la fase de ascenso a LEB Plata.

Juanma Cebolla se suma a los renovados Pedro Vadillo (entrenador), Fran Cárdenas, Raúl Postigo, Pape Sow, además del único fichaje por el momento, Fede Ristori.

El entrenador del Ciudad de Huelva, Pedro Vadillo, se muestra muy contento con esta renovación: “Contar con Juanma es importante para el grupo, un jugador que nos puede aportar en diferentes posiciones y que nos abre el campo con su excelente tiro exterior. El año pasado su baja durante casi toda la temporada por la lesión en el hombro nos hizo mucho daño y estoy seguro de que esta temporada, estando al 100%, será un jugador muy importante. Después de un año con muy mala suerte para él este seguro que lo vemos en su mejor versión y nos ayudará a conseguir los objetivos. Muy contento de poder contar con él una temporada más”.

El jugador sevillano es consciente de la oportunidad que le vuelve a dar el Ciudad de Huelva y muestra su satisfacción por continuar en el Ciudad de Huelva: “Otro año más en las filas de un club, el cual desde el primer año y después de una operación de tobillo, me acogió como si nada y me hizo sentir parte del club desde el minuto uno. Después de mi lesión la temporada pasada solo me queda volver atrás (2 años) para darme cuenta de que siguen confiando en mi a pesar de mi corta edad”.