El Ciudad de Huelva protagoniza una clase maestra de baloncesto (88-50)

El Ciudad de Huelva arrolló al Almería (88-50) en el encuentro de ida de la eliminatoria de ascenso que da derecho a jugar la Fase Final por el ascenso a la LEB Plata y ahora sólo le queda rematar la faena el próximo sábado.

El conjunto de Pedro Vadillo protagonizó toda una exhibición, sobre todo en defensa, ante el equipo más anotador de todo el grupo D de la Liga EBA. Eighme, Kassé, Sow y Postigo lideraron a un equipo que cuajó su mejor partido de la temporada, haciendo que la afición disfrutara con un baloncesto de muchos quilates. Los onubenses tienen ya pie y medio en la Fase Final, que probablemente se celebrará en Huelva.

El partido arrancó de forma espectacular para los locales, viendo aro con facilidad y con una defensa que se le atragantaba a los visitantes, que pronto tuvieron que pedir su primer tiempo muerto cuando se llevaban poco más de 10 minutos (10-2). De poco le sirvió al conjunto almeriense, que no sabía cómo detener la avalancha que se le venía encima (19-4). El Ciudad de Huelva mostraba la mejor imagen de toda la temporada, con un baloncesto fluido en ataque y sin fisuras atrás (25-7 y nuevo tiempo visitante), completando unos primeros 10 minutos casi perfectos (25-11) con el único lunar de las dos personales de Kassé.

Cambió por completo el partido en el inicio del segundo cuarto, con un parcial acumulado de 0-8 que permitió al Almería recortar la diferencia (25-15). El CB Huelva seguía dominando el rebote, pero le costaba un mundo anotar y ahora era el cuadro rival el que jugaba más suelto (28-20 en el ecuador de este cuarto). El partido se iguala y la ventaja se estabiliza en los 8 puntos, pero el cuadro onubense recupera la inspiración en los dos minutos finales para marcharse al descanso con 35-22.

Kassé, Eighme y Sow, los mejores en estos primeros 20 minutos. Dominio local en el rebote (25-14) y escaso acierto de ambos equipos en los triples (3/10 Huelva, 2/12 Almería).

Tras el intermedio el Ciudad de Huelva amagó con un nuevo despegue con un parcial de 4-0, pero pronto el choque se igualó, hasta que dos buenas acciones defensivas y el acierto de Kassé ySow junto a un triple de Postigo disparan a los locales: 50-31 (m. 26). El Almería está KO y de eso se aprovecha el Ciudad de Huelva para continuar con la exhibición y poner en el electrónico el 59-37 con el que terminó el tercer cuarto. El equipo local no baja su intensidad en defensa, y si encima encuentra aro...

En el último cuarto la máquina albiazul no baja de revoluciones y el técnico visitante pide un tiempo porque la superioridad del Ciudad de Huelva es aplastante y no encuentra soluciones (66-41 a 5 del final). Los 30 puntos se alcanzan a tres minutos de la conclusión (74-44). No necesitó Pedro Vadillo recurrir a la zona que tan buenos resultados le ha dado en otras ocasiones, era tanta la superioridad de su equipo que sólo era cuestión de dejar pasar los minutos. Al final, 88-50, tarde de ensueño para el Ciudad de Huelva y pesadilla para un Almería impotente.

El encuentro de vuelta se jugará en tierras almerienses el próximo sábado día 9 de abril a partir de las 19:00.

Por otro lado, en el partido de ida de la otra semifinal del grupo D de la Liga EBA, el Unicaja se impuso al Sagrado Corazón Cáceres por 75-69.

ESTADÍSTICAS