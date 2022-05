Amarga despedida para el CD Huelva (55-58)

El Ciudad de Huelva cerró 'su' fase de ascenso a la LEB Plata con una nueva derrota (55-58) en un partido de trámite disputado en el Palacio de Deportes Carolina Marín, ya que el Santurtzi había logrado el ascenso el día antes y tampoco se jugaba nada.

El equipo onubense cierra así una temporada más que notable, a la que sólo le ha faltado la guinda. Lo tenía todo a favor para dar el salto de categoría, las sensaciones eran excelentes, jugaba en casa... pero no ha podido ser y la próxima campaña buscará su tercera fase de ascenso consecutiva con la esperanza de que 'a la tercera va la vencida'.

Al conjunto de Pedro Vadillo le tocaba disputar un partido que nadie quiere jugar, ese que cierra una fase de ascenso y en el que no te juegas nada, sólo la honra y el intentar darle una alegría a tus aficionados y despedirte con un buen sabor de boca. Difícil tarea la de motivar y reactivar en menos de 24 horas a un equipo que partía con la máxima ilusión y que se quedó KO a las primeras de cambio.

El entrenador onubense rotó y dio oportunidades a todos sus jugadores; se repartieron los minutos y también las posesiones, ya que en los dos encuentros anteriores acapararon el ataque Kassé (se jugó 31 tiros tanto en lanzamientos de dos como de tres), Víctor Pérez (23) y Postigo (20).

Destacar que en este tercer encuentro el Ciudad de Huelva tiró más de tres (10/34) que de dos (7/23); volvió a perder la batalla del rebote (37-42) y 'regaló' 21 balones, por sólo 5 recuperados.

El inicio del partido fue igualado, con los dos equipos sueltos y sin ataduras, sin agotar las posesiones: 7-9. Ambos técnicos mueven el banquillo con asiduidad (Germán Rodríguez entró en la convocatoria en lugar de David Hermes), acabando los primeros minutos con 13-15 y con el CD Huelva y el Santurtzi obcecados con los triples, pero sin acierto (2/9 los locales, 1/8 los visitantes).

La tónica es la misma en el segundo cuarto: juego muy vivo, pero también muy impreciso, con demasiadas pérdidas, sobre todo locales, y escasa efectividad. El CD Huelva aprovecha la falta de tensión del conjunto vasco para ponerse por primera vez por delante en el electrónico (22-20), incrementando la ventaja al descanso: 25-20.

El Ciudad de Huelva repite la dinámica de los dos encuentros anteriores; quiere, pero no puede; la diferencia está en que en esta ocasión el rival no se juega nada y se limita a cumplir el trámite. En estos primeros 20 minutos el conjunto onubense se lo juega todo al tiro exterior, con 4/10 intentos en tiros de dos, y 4/17 en triples.

Tras el intermedio el CD Huelva sale con las ganas y la intensidad que el faltan al rival y logra subir la renta (30-22); pero al igual que en las dos jornadas anteriores, llegan los minutos de desconexión (demasiados, y demasiado prolongados) y el Santurtzi no necesita mucho para remontar y terminar el cuarto con 38-41 tras un parcial de 8-19.

El encuentro, a falta de calidad e intensidad, se salva por la emoción y lo incierto del marcador (41-43). El conjunto visitante apuesta por una zona que le complica la vida al CD Huelva y le da una renta de seis puntos (43-49) ya en el tramo final (m. 36). La situación no pinta bien a dos minutos de la conclusión (46-52), al equipo onubense le cuesta un mundo anotar y el partido se lo lleva el Santurtzi (55-58), dejando al CD Huelva con un sabor amargo, por lo que pudo ser y no fue, y porque no se ha parecido en nada al equipo que toda la afición esperaba. El regreso del baloncesto onubense a categoría nacional tendrá que esperar un año más.

Por otro lado, el Hospitalet logró la segunda plaza tras imponerse al Alcobendas por 70-71. En el otro grupo, el Náutico de Tenerife superó al UCAM Murcia (83-68) y el FC Barcelona al Unicaja Andalucía (74-56). La fase final se cierra este domingo a las 12:30 en el Paladio de Deportes Carolina Marín con el encuentro entre los dos segundos, Hospitalet y Náutico de Tenerife; el ganador estará la próxima temporada en la LEB Plata.

ESTADÍSTICAS