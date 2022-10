El PMD Aljaraque da la sorpresa y supera al Ciudad de Huelva (89-76)

El PMD Aljaraque dio la sorpresa y derrotó al Ciudad de Huelva por 89-76 en la segunda jornada del Trofeo Delegación de Huelva de baloncesto para los equipos de Liga EBA.

El equipo recién ascendido venció contra todo pronóstico a un claro favorito para luchar por el ascenso a la LEB Plata; el conjunto de José Pedrote impuso su mayor intensidad y un fuerte ritmo de partido para superar a un rival que sólo mostró pinceladas de la calidad que atesora. El conjunto amarillo, que en la jornada inaugural cayó ante el Huelva Comercio por 98-73, logró nivelar el rebote (su asignatura pendiente hace siete días) y ya al descanso llegó con ventaja por 51-36.

En la continuación no cambió la dinámica; los capitalinos mejoraron en ataque, pero los locales no bajaron su intensidad ni su acierto, acabando el tercer cuarto con 72-58. En el último parcial el Ciudad de Huelva lo intentó pero no tuvo opciones de victoria ante un rival que supo controlar los tiempos y asegurarse el triunfo por 13 puntos: 89-76.

El campeón del torneo se decidirá en la tercera y última jornada, en el derbi capitalino entre el Ciudad de Huelva y el Huelva Comercio, que se disputará en el polideportivo Andrés Estrada el sábado 15 de octubre a partir de las 19:00. Los pupilos de Pedro Vadillo deberían lograr una abultada victoria para conquistar el torneo, que casi tiene en la mano el conjunto de Gabriel Carrasco.