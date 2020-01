El técnico valverdeño José Domingo López Chemi vuelve al banquillo de la Olímpica Valverdeña, de la Primera Andaluza, de donde se marchó en febrero de 2018 por discrepancias con la plantilla de futbolistas cuando el club militaba en la categoría de División de Honor Andaluza.

El conjunto verdiblanco se encontraba sin entrenador desde el pasado 5 de diciembre, cuando el beasino Eloy Bando renunció al cargo por “falta de confianza de la directiva”. Desde ese momento, ha sido su ayudante, Juan Fernando Salguero, el encargado de dirigir al equipo con un bagaje de una victoria, un empate y dos derrotas.

Sin embargo, su falta de titulación iba a obligar al club al pago de una sanción de 100 euros por partido a partir de la quinta jornada sin presentar un técnico profesional. Ese plazo finalizaba este domingo frente al Rociana. No obstante, el nuevo entrenador no cree que su contratación responda sólo a criterios económicos: “No creo que sólo me quieran por el carné, yo voy a plasmar mis ideas, lo que yo tengo en mente”.

Chemi regresa al banquillo del Javier López con la idea de continuar la línea de trabajo que se viene realizando durante esta temporada. “Llego en un momento en el que el equipo está bien, así que yo no voy a realizar ninguna revolución, sólo voy a acometer algunos retoques”, ha explicado.

Sobre el objetivo, el entrenador valverdeño es “realista” y prefiere comprobar el resultado de las semanas: “El objetivo es mirar cada vez más arriba, porque luego se pierden tres partidos y la moral baja. Hay que realizar entrenamientos con máxima intensidad, competir los partidos y ya la clasificación nos dirá si hemos hecho las cosas bien, mal o regular”.

El Riotinto y el Cerreño también han cambiado de técnico, apostando por Carlos Conejero y Manuel Juan LImón, respectivamente

Todo ésto ha ocurrido en una semana en la que la Olímpica Valverdeña ha conocido que el partido suspendido frente al Almonte Balompié en la jornada 15 deberá reanudarse desde el momento en el que se pitó el final (minuto 18), con el marcador de 1-0 favorable al cuadro verdiblanco. “A la vista de las manifestaciones vertidas por ambos clubes y a la vista de la reglamentación vigente, se acuerda reanudar el partido tal y como se encontraba en el momento de la suspensión”, ha informado el comité.

El de Chemi no es el único movimiento en los banquillos de la categoría en las últimas semanas. El Riotinto Balompié cesó a Luis Torres y firmó a Carlos Conejero, que debutó el domingo con un empate a dos ante el Punta Umbría. Igualmente, el Cerreño destituyó a Rafael Millán Fali para incorporar a Manuel Juan Limón, que en sus dos primeros encuentros no ha logrado pasar del empate