El árbitro Chan Fierro lidera el protagonismo onubense en el Nacional infantil y cadete

Sebastián Fierro, más conocido como Chan, es un onubense que también forma parte del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Infantil y Cadete que se disputa en Huelva, pero lo hace desde un ángulo muy diferente: el arbitral. Fierro, que recientemente ha pasado a ser nuevo árbitro del llamado ‘Grupo 3 FEB’, por lo que podrá seguir dirigiendo encuentros en las categorías Liga Femenina 2 y EBA, vive esta experiencia “de manera muy especial por todo el ambiente que rodea a un campeonato de estas características y, por supuesto, por celebrarse en Huelva, en mi casa”.

Chan remarca que “al albergar este evento en un mismo hotel a jugadores, entrenadores, organizadores, árbitros, etc., la atmósfera que se respira es sensacional. Hay mucha comunicación entre todos y muchas bromas, sobre todo, entre nuestros propios compañeros, que ya son realmente buenos amigos y entre los que nos apoyamos muchísimo”.

Pero… ¿a un árbitro le da tiempo a disfrutar del baloncesto y de un torneo así? Chan lo tiene claro: “Por supuesto que se disfruta porque, si no lo hiciéramos, no arbitraríamos ninguno de los que hacemos. Es verdad que intentamos pasar lo más desapercibido posible e interferir lo mínimo en los partidos, pero hay que tener en cuenta que aquí fallamos todos, al igual que fallan los jugadores tiros libres, o tiros bajo el aro estando solos, nosotros nos equivocamos también… Eso sí, la gente que va a los partidos tiene que tener en cuenta que nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible y que también tenemos afición, amigos y familia que vienen a vernos, por lo que siempre el respeto debería estar presente aunque fallemos y no se puede tolerar ninguna falta de respeto”.

Hasta llegar a un campeonato como éste o para seguir ascendiendo en el escalafón el colegiado onubense no ha parado de formarse. “La gente”, explica Chan, “no es consciente del trabajo que hay detrás del estamento arbitral. Nos analizan los partidos, nos hacen muchísimos informes, tenemos charlas semanales, pruebas cada mes, nos forman árbitros superiores y nosotros hacemos esa misma labor con otros que están empezando… Aquí no te puedes relajar nunca y eso es muy positivo porque es la mejor manera de seguir evolucionando y mejorando. Y en eso también están los oficiales de cada partido, que hacen una labor fundamental aunque está algo menos reconocida, pero que es igual de importante que la nuestra”.

Chan, que se muestra “muy contento por todo lo vivido y conseguido hasta ahora y, de forma singular, este último año”, ha subrayado también que Huelva cuenta “con un muy buen nivel arbitral, a pesar de que somos menos que en otras provincias pero, sin embargo, abarcamos muchísimas competiciones. Ojalá siga aumentando el número de personas que se suma a este mundo que, aunque no es fácil, es realmente bonito y atractivo. Esperemos que este campeonato tan especial sirva también para ello”.