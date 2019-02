El Cartaya toca fondo y pide medidas

Definitivamente el Cartaya está de psiquiatra. Nadie entiende nada y nadie encuentra la fórmula para levantar a un equipo muerto, al que le dura el fútbol y la fuerza quince minutos, por ser generosos. Se pedía cambio drástico y Limón tomó nota sin tomarla. Porque del 4-2-3-1 pasó al 4-1-4-1, con Aitor en el centro del campo, que es como abrir la puerta sin abrirla. O en su defecto, abrir la puerta y ver que tiene rejas por detrás. Hay jugadores capaces de jugar en cualquier posición pero se les nota la controversia a la hora de tomar decisiones. El caso es que cambió cosas para no cambiar nada porque hay mensajes inequívocos, me desnudo pero no. En todo caso ya no consiste en el sistema, sino en la mente, en el mensaje que no llega y en que cada vez que arranca un partido y no se desnivela en favor del Cartaya, se vuelve vulgar, vulnerable y previsible.El Castilleja, que tiró una vez a puerta en el 92, se llevó la victoria sufriendo apenas quince minutos de la primera parte, justo lo que le duró la mente limpia al Cartaya. Cierto que el conjunto sevillano se llevó un premio que no merecía, porque si alguien tuvo las ocasiones fue el conjunto de Limón. Tres en la primera parte y una en la segunda para Sebas que a estas horas debe estar dándole vueltas al asunto. Increíble lo que falló.Pero si nos fijamos sólo en eso seremos simplistas. Porque para ganar un partido y ser aspirante a guapo hay que jugar muchos minutos más. Siete jornadas sin ganar y esta derrota puede traer consecuencias porque el horno ya estaba más caliente de la cuenta. Veremos.No tuvo más el choque. Jugadores que quieren pero que no pueden o no les sale. De siquiatra, como decimos. Porque queda claro que el entrenador no es capaz de limpiar mentes y darle un mensaje nuevo. O se lo da y ellos no lo entienden. Es, a este punto de la Liga, la mayor decepción del campeonato. Esta plantilla estaba concebida para otras miras y otros puestos. No para quedarse en medio de la nada. El Castilleja le retrató. No por fútbol ni ocasiones. Pero sirva un detalle para el retrato. Hacia el minuto 80 de partido, cuando se esperaba vuelco total de los de Limón, resultó ser todo lo contrario. El Castilleja mandaba y controlaba, incluso sonreía, hasta que el minuto 92, Pablo, que pasaba por un barullo a la salida de un córner, empujó la pelota a red y si la temperatura del Municipal ya era fría climatológicamente hablando, el gol sevillano puso una gélida noche en el más crudo invierno de Siberia.Perdió el Cartaya y es posible que no sólo los tres puntos. Se espera respuesta del club esta semana. Porque las anteriores decisiones que han tomado otros ya no tienen fundamento ni sentido. Así de dura es la vida por el Nuevo Luis Rodríguez Salvador. El fútbol suele castigar las mediocridades. Y hasta ahora todo es una absoluta mediocridad.

FICHA TÉCNICA:

Cartaya: Bocanegra, Manuel (Juan López), Novoa, Quino, Franci Ruiz, Mario, Fernando Vaz, Lolo, Sebas, Pitu (Dani Pérez) y Aitor (Canito).

Castilleja: Josema, Armentá, León, Juli, Alfonso, Isco (Jorge), Lismi (Zapata), David, Pablo (José Antonio), Jurado (Guti) y Emilio (Vázquez).

Gol: 0-1 m. 92 Pablo.

Árbitro: Aguilera Morales, de Córdoba. Estuvo perfecto. Amonestó por los locales a Bocanegra, Franci Ruiz, Fernando Vaz y Dani Pérez. Y por los visitantes a Alfonso, Pablo y Zapata.

Incidencias: Unos 400 espectadores.