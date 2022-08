Victoria sevillana en La Palma, con Nuria Roldán y Miguel Ángel Barrera superiores

Los atletas Miguel Ángel Barrera López y Nuria Roldán Morote se proclaman vencedores de la V Carrera Solidaria Virgen del Valle, organizada por la Hermandad Ntra. Sra. del Valle, y colaborando el Ayuntamiento anfitrión y el Club Correcaminos. La prueba se realizó recientemente a beneficio de la obra social de la Hermandad organizadora, desarrollándose por un circuito urbano en La Palma del Condado, finalizando las carreras 154 atletas.

En masculina venció con autoridad el sevillano Miguel Ángel Barrera López, que invirtió un tiempo de 17:48 sobre 5.800 metros de distancia, seguido en 18:25 por el lepero Moisés Antonete Sánchez (Atletismo Badajoz), y en 18:44 por el juvenil isleño Enrique Rodríguez Abreu (Atletismo Bollullos).

En femenina ganó con mucha autoridad la promesa nazarena Nuria Roldán Morote (Atletismo Albacete), que concluyó en 23:57 clasificándose en el 40º puesto entre 93 finalistas, seguida en 24:47 y 54º de la general por la isleña Rocío Moraga Jiménez, y en 25:10 y 56º de la general por la veterana A Conchi Pérez Rodríguez.

Por categorías los podios se formaron en pitufo por Rafael García Martínez, Alejandro Rosado Machuca y Rodrigo Suárez Camacho; y Andrea Bellerín Montes, Sara Diago Machuca y Marina Martínez Lagares. En sub 8 prebenjamín Bruno Velázquez Camacho, Unay Ortega Valle y Rubén Pichardo Galiano; y Yanira Domínguez Romero, Paula Ávila Pérez y Ángela Díaz Parra. En sub 10 benjamín Ioan Denis Stefan Dragan, Fernando Lepe Bellido e Ismael Contreras Oria; y Olaya Ortega Valle, Katia Rufino Almenta y Marta Galán Díaz.

En sub 12 alevín Damián Popovics, Fabio Martínez Domínguez y Daniel Galán Díaz; y Valeria Coronel Oliveira, Irene Gijón Tirado y Melissa Popovics. En sub 14 infantil Oliver Domínguez Domínguez, Robert Mihai Stoica y Andrei Iulian Stefan Dragan; y Lidia Rufino Almenta, Laura Martínez Domínguez y María Martín Palacios.

En sub 16 cadete Arturo Aguirre Sotelo y Raúl Bautista Teichert; y Elena Barragán García y Miruna Crina Stoica. En sub 18, sub 20 y sub 23 (juvenil-júnior-promesa) Enrique Rodríguez Abreu, Carlos Maraver Román y Alejandro Bermejo Lunar; y Nuria Roldán Morote. En sénior Miguel Ángel Barrera López, Moisés Antonete Sánchez y Antonio Jesús Alejandre Mosqueda; y Rocío Moraga Jiménez, Raquel Pérez Serrano y María Díaz Santín.

En veterano A puestos de honor con Juan Antonio Benítez Romero, Israel López Fernández y Joaquín Espina Zambrano; y Conchi Pérez Rodríguez, Susana Domínguez Iglesias y Gloria Rodríguez Ramírez. En veterano B por Daniel Aguirre Moreno, Miguel Ángel Barragán Delgado y Juan Maraver Campos; y Antonia Rodríguez Zamora. En veterano C por Francisco Castillo Limón, Miguel Ángel Vázquez García y Aurelio Guerra González; y María José Herrera Méndez.