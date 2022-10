Joao Fernandes y Raquel Gómez ganan la Carrera Popular Villa de Escacena

Los atletas Joâo Fernandes y Raquel Gómez Martín se proclaman vencedores de la III Carrera Popular Villa de Escacena, prueba del Circuito Provincial Diputación de Huelva, que tuvo carácter solidario a favor de la Asociación Duchenne Parent Project y Fundación Noelia.org., celebrándose el domingo día 2 en Escacena del Campo, con la participación de 236 atletas.

En la absoluta masculina coparon el podio los atletas portugueses, con victoria de Joâo Fernandes, que completó en 24:16 los 7.500 metros de distancia, escoltado en los cajones con un tiempo de 24:27 por Daniel Antonio de Jesús Martins (Areias de Sâo Joâo), y en 24:52 Claudio Pica Rodrígues (Sport Lisboa e Fuseta), repitiendo puesto de la segunda edición y siendo segundo en la primera.

Cuarto finalizó en 25:00 el también luso Roberto André da Encarnaçâo Reigado (Areias de Sào Joâo), mientras que el primer español, en la quinta plaza en 25:23, fue el duatleta malagueño Pablo González Pérez (Atletismo del Sur), y el primer onubense fue de categoría júnior acabando sexto en 25:35 Hamza Aitmansour (Onubense de Atletismo).

En femenina ganó con mucha autoridad en 29:00, revalidando el triunfo de la segunda edición, la veterana B extremeña Raquel Gómez Martín (Club La Blanca Vitoria), que se clasificó en 19º puesto de la general entre 84 participantes, escoltada en puestos de honor en 32:50 y 35º de la general (repitiendo puesto de la primera edición) por la veterana D sevillana María Belmonte Martínez (Virgen de Belén), y la primera onubense fue tercera en 33:12 la sénior sanjuanera Miriam Gómez Barrera (Curtius).

Los podios por categorías se formaron en sub 6 pitufo por Manuel Ruiz Cortés, Fabián Sánchez Fadrique y Mario Vázquez Valles; y Nadia Rodríguez Cart, Pilar Lagares Cadaval y Marina Lagares Alanís. En sub 8 prebenjamín Alberto Macías León, Ángel Cerro Escobar y Jesús Peláez Fernández; y Yanira Domínguez Romero, Ariadna Montejo Marcos y María Tirado Jiménez.

En sub 10 benjamín David Quintero Romero, Ioan Denis Stefan Dragan y Daniel Gancedo Pavón; y Olaya Ortega Valle, Daniela Gallardo Sánchez y Claudia Contreras Bobo. En sub 12 alevín Damián Pevidad Lora, Salam El Achrafi Maqueda y Javier Huertas Cachazo; y Claudia Ruiz Cortés Irene Gijón Tirado y Valeria Coronel Oliveira. En sub 14 infantil Héctor Jesús Arbelo Álvarez, Gonzalo Sánchez Huertas y Robert Stoica; y Basma Lahbabi, Lidia Rufino Almenta y Gabriela Rodríguez Toscano.

En sub 16 cadete Pablo Pavón Ceballos, Alberto del Valle y Arturo Aguirre Sotelo; y Elena Barragán García, Laura Barneto Klassen y Miruna Stoica. En sub 18 - sub 20 juvenil-júnior en 28:26 Ismael Amín Gómez Bouhaddaoui (Atletismo Bollullos), 28:31 Enrique Rodríguez Abreu (Bollullos), y en 30:46 Víctor Conde García (Curtius). En sénior en 25:00 Roberto André da Encarnaçao Reigado (Areias de Sâo Joâo), 25:23 Pablo González Pérez (Atletismo del Sur), y en 25:35 Hamza Aitmansour (Onubense de Atletismo; y en 49:42 Ángela Domínguez Carretero y en 49:43 Mercedes Tirado Carmona.

En máster 35 en 27:03 el lusitano Luis Barbosa (Tu?Tu?A!), 28:21 Manuel Jesús Ramos Martín (Correcaminos La Palma), y en 30:47 Alejandro Carrión González (Llénate que me Voy); y en 42:25 Celia Toro López y en 49:10 Elena Mora Caballero. En máster 40 en 27:16 Jorge Serrano (Gilete), 27:46 Juan Antonio Benítez Romero (Atletismo Rinconada), y en 28:39 Manuel Jesús Cano Rosado (Bollullos); y en 34:17 Tania Redondo Cabezas (Peña La Nevera), 36:26 Conchi Pérez Rodríguez y en 42:25 Ana María Rodríguez Ramos.

En máster 45 en 26:05 el portugués Nuno Miguel Gonçalves Correia (Areias de Sào Joâo), 26:17 el flamante campeón de Europa en duatlón sprint Daniel Aguirre Moreno (El Lince-Bonares) y en 26:40 el marroquí afincado en Corrales Alí El Fghir Jiaf (Puntiti Sport Team), y en 37:40 Bienvenida Portillo Hinojosa (Los Lentos de Torreblanca). En máster 50 en 30:05 el luso Joào Manuel Lourenço Marques, 31:46 Antonio Rodríguez Cabeza (Triatlón Huelva), y en 31:55 Agustín Giralt (Miguel Ríos); y en 37:01 Ana Rocío Galán Beltrán (Correcaminos La Palma), y en 44:04 Pilar Macías Pichardo (Correcaminos La Palma). En máster 55 en 32:42 Ildefonso Millán Huelva (Correcaminos La Palma), 34:34 Manuel Gabarro Bermúdez y en 34:56 Manuel López Oliva (Los Lentos de Torreblanca).

En el histórico los podios se formaron en la segunda edición con el lusitano Bruno Paixao, el marroquí Mahmud Abnu Hamadi y el portugués Claudio Pica Rodrigues, y la extremeña Raquel Gómez Martín, la lusa Patricia Isabel Viegas Serafim Marques y su compatriota Rita Coelho.

En la primera edición lo integraron el sevillano Gonzalo García Garrido, el gaditano Jorge Soto Honor y el portugués Claudio Pica Rodrigues, y la lusitana Ana Guerreiro Dias, la sevillana María Belmonte Martínez y su paisana María José Redaño Prieto.