Mahmud Abnu y Mirian Gómez ganan la Carrera Nocturna San Walabonso en Niebla

Los atletas Mahmud Abnu Hamadi y Miriam Gómez Barrera se proclaman vencedores de la XXXI Carrera Popular San Walabonso en Niebla, organizada por el Área de Deportes del Ayuntamiento iliplense y colaborando la Diputación Provincial de Huelva y la Federación Andaluza de Atletismo. La prueba pedestre nocturna se celebró el viernes, día 17, finalizando las carreras 133 atletas.

El promesa Mahmud Abnu Hamadi (CD Atletismo Bollullos) completó en un tiempo de 17:04 el recorrido de 6.000 metros de distancia, seguido a 6 segundos por el también promesa Alejandro Villalta Bueno (Utrerano Atletismo), y a 36 segundos el veterano C Alí El Fghir Jiaf (Puntiti Sport Team).

En femenina, Miriam Gómez Barrera (Atletismo Curtius) entró en meta con un tiempo de 21:17 clasificándose en el 18º puesto de la general entre 49 finalistas, seguida a 25 segundos de la veterana D sevillana María Belmonte Martínez (Atletismo Virgen de Belén), clasificada en 22º puesto de la general y ganadora de la anterior edición hace tres años, y completó el podio a 1:27 de la triunfadora la juvenil de primer año Marta Ferrer Rodríguez (Atletismo Curtius), que concluyó clasificada 27ª de la general.

Por categorías los podios se formaron en pitufo por Thiago Ruiz Alonso, Julio Lira Morgado y Ginés Vallejo Gil; y en femenina Vanesa Aparicio Arroyo, Julia Rodríguez Ramos y Pastora Salas Carrasco. En sub 8 prebenjamín Alberto Macías León (Onubense de Atletismo), Ángel Antúnez Ferreira y Alexis Vivas Mora; y Yanira Domínguez Romero (El Lince-Bonares), Ariadna Montejo Marcos (Onubense) y Zulema Expósito Retamero.

En sub 10 benjamín David Quintero Romero (Curtius), Ioan Denis Stefan Dragan y Carlos Martín Gutiérrez; y Olaya Ortega Valle (Curtius), Ania Gómez Barrera y Adriana Bernal García. En sub 12 alevín coparon el podio, tanto en masculina como en femenina, los corredores del decano onubense Club Atletismo Curtius con Damián Pevidad Lora, Damián Popovics y Manuel Maján Nieto; y Claudia Ruiz Cortés, Valeria Coronel Oliveira y Melissa Popovics.

En sub 14 infantil Héctor Jesús Arbelo Álvarez (Curtius), Gonzalo Sánchez Huertas (Curtius) y Andrei Iulian Stefan Dragan. En sub 16 cadete Carlos Maján Nieto (Curtius), Adrián Cáceres González y Piedu; y Marta Bernal Borrallo (El Lince-Bonares) y Peixu. En sub 20 el juvenil Enrique Rodríguez Abreu (Bollullos), el júnior Youssef Saadaoui (Atletismo Beas) y el juvenil Pablo Gómez Mañas (El Lince-Bonares); y la juvenil Marta Ferrer Rodríguez (Curtius).

En sénior el promesa Mahmud Abnu Hamadi (Bollullos), el promesa Alejandro Villalta Bueno (Utrerano) y José Luis Gómez Galán (Correcaminos La Palma); y Miriam Gómez Barrera (Curtius), Jessica Valdayo Suárez (Atlético Punta Umbría) y María Rodríguez Picanco. En máster A los veteranos Alí El Fghir Jiaf (Puntiti), Manuel Jesús Ramos Martín (Correcaminos La Palma) y Juan Manuel Vázquez Núñez (El Lince-Bonares); y Raquel Pérez Serrano (Beas), Angelica Lamera Villaseñor (Beas) y Elena Mañas Lezameta (El Lince-Bonares).

En máster B Francisco Castillo Limón (Turdetania), Rafael Domínguez Domínguez (El Lince-Bonares) y Sebastián Pomares González (Punta Umbría); y María Belmonte Martínez (Virgen de Belén), María José Herrera Méndez (Los Templarios) y Antonia Gómez Martín (Conistorsis).