Carolina pasa el rodillo en su debut en el Campeonato de Europa de bádminton

Se tarda menos en ver un partido de Carolina que rellenar una quiniela. La gente que prefiere ver en ese momento un capítulo de Friends está casi más tiempo delante de la pantalla. Y hay aficionados que saben que si se levantan del sofá para recoger y fregar los platos del almuerzo no verán a la jugadora onubense saludar a su rival antes de que coja su mochila dirección a casa. Ya es una costumbre que los partidos de Carolina Marín sean un visto y no visto. Pero cada vez es más increíble –cada año que pasa– que ocurra en un torneo en el que el trono europeo busca a su nuevo sucesor, del que por cierto, la volantista todavía no se ha levantado desde que se sentara en Kazán, allá por 2014. Desde entonces Marín cuenta con cuatro coronas europeas y ayer comenzó en Kiev su camino para alzar su manita particular.

Apenas le dio tiempo ayer a Carolina a decir para sus adentro su lema de poder puedo porque pienso que puedo. Tampoco le dio tiempo a su rival a pestañear antes de recoger sus cosas y caminar hacia los vestuarios. Carolina debutó ayer en el Campeonato de Europa y arrolló plácidamente, sin meter la quinta velocidad, a la bielorrusa Anastasiya Cherniavskaya, 226 del mundo, por 21-2 y 21-11, en apenas 22 minutos.

La onubense debutaba en el Europeo en la segunda ronda, tras tener un bye en el primer envite al ser la cabeza de serie principal del campeonato.

Los primeros compases sobre el tapiz ucraniano fueron rodados. Carolina tuvo en todo momento la iniciativa de los puntos, que nunca llegaron a ser largos puesto que rápido se transformaban en aciertos de la onubense o en fallos de la bielorrusa. Sin apenas esfuerzos, Marín se colocó en el descanso del set con un 11-1 a su favor, sabiendo que no tendría problemas para colocar su nombre en los octavos de final del cuadro. Tras la reanudación del choque, Cherniavskaya salió más agresiva pero en ningún momento puedo sumar parciales para alargar un set que finalizó 21-2.

En el segundo round la inercia del partido fue sola y sin muchos aspavientos Carolina se distanció 8-2. Algún error de la onubense alargó el set pero el encuentro finalizó (21-11) sin problemas para los intereses de la vigente campeona de Europa.

Carolina Marín juega hoy los octavos de final frente a la holandesa De Visch Eijbergen, 71 del mundo. Ambas se han enfrentado en cuatro ocasiones y en todas ellas ha salido vencedora la onubense.