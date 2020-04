Carolina Marín y las sevillanas, otro método para mantener la forma en el confinamiento

Carolina Marín no pierde el tiempo durante esta etapa de confinamiento. Lo mismo se ejercita con el material que le enviaron desde la Federación Española de Bádminton que reparte su tiempo haciendo repostería o manualidades en su casa de Huelva.

La vigente campeona olímpica acaba de publicar un video en las redes sociales en la que se le ve bailando sevillanas junto a su madre Toñi. "Esto es lo más cerca que he estado de mi madre durante toda la cuarentena", asegura Carolina, que ya desde pequeña tenía el baile como una de sus grandes pasiones.

Lunes! 💃🏻 Esto es lo más cerca que he estado de mi madre en toda la cuarentena 🙈😅Monday! 💃🏻 This is the closest I've ever been to my mother during quarantine 🙈😅 pic.twitter.com/lxMj4xYekq