El regreso de Carolina Marín apunta al Europeo absoluto de Madrid a finales de abril

El Campeonato de Europa Absoluto de Bádminton Madrid 2022, que se disputará del 25 al 30 de abril en el Centro Deportivo Municipal Gallur, es la opción más probable para el regreso a la competición de Carolina Marín.

La campeona onubense comentó el pasado 11 de febrero a través de sus redes sociales: “Estad atentos. Pronto os diré cuándo será mi regreso”, pero desde entonces no ha vuelto a pronunciarse. Esa falta de noticias, y el hecho de que se inscribiera y posteriormente se diera de baja en los tres torneos que hay este mes dentro del Circuito Mundial (Alemania, de categoría súper 300, el All England, súper 1000, y Suiza, súper 300) habían generado incertidumbre, pero según fuentes del equipo de Carolina Marín consultadas por este periódico, la situación es totalmente normal.

“No ha sufrido ninguna recaída; la recuperación no va mal, al revés, las sensaciones son excelentes, ella está muy animada y ya está lista para jugar al bádminton, aunque no es lo mismo entrenar que competir al máximo nivel, y lógicamente le falta rodaje”, aseguran.

La campeona onubense se apuntó a los torneos de Alemania, Inglaterra y Suiza de este mes, pero no los jugará. “Es un tema protocolario; las inscripciones hay que hacerlas con tiempo y se tienen que cumplir unos plazos, porque si luego quieres jugar y no estás inscrito, no puedes. Por ejemplo, cuando ella ha participado en la gira asiática, se apuntaba a los torneos de China, Japón y Corea sin saber seguro si competiría en uno, en dos o en los tres torneos”.

“La recuperación va perfecta y las sensaciones son muy buenas”, insiste el equipo de Carolina. “Hay que tener en cuenta que esta lesión ha sido más complicada que la primera porque tenía afectado el menisco interno y externo y eso ralentiza el proceso de recuperación, porque el menisco le obligó a estar un mes con la rodilla prácticamente inmovilizada, y eso repercute en la recuperación del ligamento, de la articulación, en el tema muscular... es un mes más de retraso, pero todo va dentro de los plazos”, añaden.

“No hay una fecha fija para su regreso, pero tras este mes el primer torneo de relevancia que hay es el Campeonato de Europa absoluto de Madrid a finales de abril y la lógica indica que podría reaparecer ahí, es la opción más probable”, concluye.

La onubense luchará en Madrid por conquistar su sexto Europeo absoluto consecutivo, tras los obtenidos en 2014 (en Kazán, Rusia), en 2016 (La Roche-sur-Yon, Francia), 2017 (Kolding, Dinamarca), 2018 (Huelva) y 2021 (Kiev, Ucrania).

Carolina dejará atrás un calvario de 10 meses. Notó unas molestias durante un entrenamiento a finales de mayo; fue sometida a unas pruebas iniciales que confirmaron que estaba dañado el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Sin embargo, quedó a la espera de que fuera analizada en profundidad su lesión en días posteriores.

“Después de las pruebas realizadas durante el fin de semana y la consulta con los médicos, se ha confirmado que tengo rotos el ligamento cruzado anterior y los dos meniscos de la rodilla izquierda. Tendré que operarme esta semana e iniciar la recuperación”, explicó Carolina en sus redes sociales a primeros de junio. Esa lesión le impidió participar en las dos grandes citas del año, los Juegos Olímpicos de Tokio y los Campeonatos del Mundo absolutos de Huelva.