Carolina Marín: "Estoy a un ochenta por ciento de mi mejor nivel"

La onubense Carolina Marín, triple campeona del mundo de bádminton, llega al ecuador de la temporada con "un balance positivo en cuanto a sensaciones" y asegura que se encuentra "al ochenta por ciento" de su nivel aunque admite que ese margen es "relativo porque eso hay que demostrarlo en cada competición".

Carolina Marín (Huelva, España; 1993) cuenta con un palmarés envidiable en el que lucen, entre otros, tres campeonatos del mundo, seis de Europa y un oro olímpico en Río de Janeiro 2016.

Esta temporada, en la que ya ganó en abril el Másters de Orleans (Francia), el gran objetivo es el Mundial de Copenhague (Dinamarca) en agosto, una cita en la que intentará volver a pelear por lo máximo, aunque antes las diferentes competiciones del circuito mundial son las que ocupan su desarrollo deportivo.

- ¿Qué balance hace hasta el momento de la presente temporada?

- Hasta el momento daría un balance positivo de la temporada en cuanto a sensaciones. Desde diciembre no tengo ese dolor que tenía en la rodilla, las cargas de los entrenamientos las aguanto perfectamente y eso me permite acumular entrenamientos buenos y competir bien.

- ¿Qué hoja de ruta maneja de forma inmediata?

- A finales de mayo tengo torneos en Tailandia, Singapur e Indonesia y una semana después los Juegos Europeos. Después, a finales de agosto, el Mundial, que aún no pienso en él. Tengo muchas competiciones antes y hasta que no llegue julio no empezaremos con la preparación más detallada.

- En poco más de un año son los Juegos de París, ¿los tiene presentes o aún queda tiempo?

- Queda poco para los Juegos de París pero como tengo tanto torneo en el circuito mundial, que es en lo que me estoy enfocando, no lo pienso mucho. Ahora quiero acumular buenos entrenamientos, competir al más alto nivel y subir en el ránking mundial para poder estar allí.

- ¿En qué porcentaje de su mejor nivel diría que está?

- Ahora mismo diría que estoy a un ochenta por ciento de mi mejor nivel, pero eso es muy relativo porque luego igual llega la competición y no sale bien.

- ¿Cómo lleva que el bádminton se asocie casi de forma exclusiva a su figura?

- Siempre exijo más difusión del bádminton. Es cierto que es complicado que haya otra Carolina Marín pero sí me gustaría que hubiera más españoles arriba. Es complicado que salga una chica como yo, de Huelva, practicando un deporte desconocido, pero espero que en el futuro pueda surgir.

- ¿Siente presión por ser la referencia del bádminton español?

- Siento mucho orgullo por haber podido poner el bádminton en boca de todos. Cuando la gente me reconoce saben lo que hago y para mi es el mayor orgullo. Encima les he incitado a jugarlo. Ahora voy paseando por parques y la gente me saluda, algo que era impensable hace años para una jugadora de bádminton.

- En algunos países asiáticos es una estrella

- Es ilusionante lo que voy viviendo en mi propio país, porque antes lo había vivido fuera en países de Asia. Se me reconoce mucho, ya que en los países asiáticos el bádminton es como un deporte nacional.

- Como embajadora del Banco Santander pudo disfrutar hace unos días del ambiente vivido en la Carrera de la Mujer de Madrid con 32.000 participantes. ¿Qué sintió?

- Siento emoción cuando veo a tanta mujer haciendo deporte unida por lo mismo. Hace dos años ya estuve, pero volver a ver a tantas mujeres haciendo deporte me emociona. Sentía que era una carrera interminable.

- ¿Está el deporte femenino en su mejor momento?

- En mi opinión es complicado decir que estamos en el mejor momento del deporte femenino porque o hemos tenido mejores momentos o vamos a tenerlos. Lo que sí que es cierto es que ahora se valora más a la figura de la mujer en los medios de comunicación. Antes no se hablaba tanto. Ahora incluso el fútbol femenino existe en televisión.