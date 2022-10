Carolina Marín saca adelante un complicado partido en su debut en Francia

Carolina Marín sigue adelante en Francia. La onubense superó en su debut a la china Yi Man Zhang, de 25 años de edad y número 30 del ranking mundial, por 21-18 y 22-20 en 52 minutos de partido, remontando en el segundo set cuando lo tenía prácticamente perdido. Tuvo fases en las que estuvo imprecisa y con errores no forzados, pero en otras demostró que no se le ha olvidado jugar al bádminton, y a muy buen nivel.

No llegaba Carolina en un buen momento a este torneo de categoría súper 750 (uno de los importantes del Circuito Mundial, donde están las mejores), en un año complicado en el que han llegado más decepciones que alegrías. Venía de caer en segunda ronda en Dinamarca y ahora tocaba pasar un nuevo examen con la obligación de sacar nota tras el suspenso de hace una semana. La campeona olímpica, mundial y europea se había enfrentado en tres ocasiones con la asiática, y las tres las había resuelto favorablemente.

Carolina comenzó el encuentro concentrada, ajustando bien los golpes que hace una semana en Dinamarca se le marchaban fuera (4-1). Los intercambios de golpes favorecen a la china, que da la vuelta al marcador (4-5). A partir de ahí el partido se iguala (7-7), llegándose al intermedio de este primer set con ligera ventaja para la asiática (9-11).

Yi Man Zhang lleva la iniciativa del partido, llevando de un lado a otro a la onubense y rematando los puntos con golpes certeros (9-13); Carolina no tiene muchas ocasiones para atacar, pero cuando lo hace es efectiva y vuelve a igualar el duelo (15-15).

Se entra en la fase de encuentro en la que cada punto es oro (18-18); un ataque letal le acerca al triunfo en este set (19-18); ese punto le da confianza para no fallar en los dos siguientes y apuntarse la primera manga por 21-18. Hace unos años los finales de set apretados solían caer casi siempre de lado de Carolina; últimamente no tanto, pero acababa de salvar una situación complicada tras 26 minutos.

La exnúmero uno del mundo arrancó la segunda manga con poca intensidad y demasiados errores no forzados, y en un abrir y cerrar de ojos ya estaba con 1-7 en el marcador, una pesada losa. Con el paso de los minutos la situación mejora levemente pero el set sigue estando cuesta arriba (6-11). Son sólo 5 puntos, poca diferencia en el marcador pero mucha viendo el nivel de juego de ambas volantistas.

El encuentro entra en una fase de igualdad que no beneficia a la española (8-13) y un pequeño estirón de la china deja el set casi visto para sentencia (9-16); Carolina intenta la reacción cuando más complicada es su situación (16-19) y pese a estar contra las cuerdas no tira la toalla. Punto a punto llega el milagro ante una rival que no sabe sentenciar cuando lo tiene todo a favor: 20-20. Ahora Carolina sí es Carolina, saca lo mejor de su repertorio y un punto interminable lo resuelve a su favor tras varias defensas de libro, y goza de punto de partido (21-20); su rival está tocada, no sentencia a la primera. A la segunda no perdona y acaba llevándose el partido por 22-20 en otros 26 minutos.

Carolina sigue ahí, esperando rival para su próximo partido el jueves, y feliz tras recuperar sensaciones.