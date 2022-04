Carolina Marín: "Mi objetivo es volver a disfrutar"

La española Carolina Marín, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y triple campeona del mundo de bádminton, declaró este miércoles que el principal objetivo en su reaparición en el Europeo de Madrid (25-30 de abril) tras superar una grave lesión es "volver a disfrutar" sobre la pista.

La jugadora onubense reaparecerá en Madrid tras casi un año alejada de la competición. Sufrió una grave lesión durante un entrenamiento el 28 de mayo de 2021 y fue operada unos días después, el 4 de junio, de una rotura del ligamento cruzado anterior y los dos meniscos de la rodilla izquierda.

"Estoy feliz, con muchas ganas y muy motivada. Estoy contando los días para ese regreso, aunque lo más importante para mí es volver a disfrutar de la competición y rodearme del apoyo de la gente. Llevo quince años en Madrid, tengo hecha toda mi vida y sé que vendrán muchos amigos y familiares a verme", dijo Marín, en la presentación del Europeo celebrada en el Ayuntamiento de Madrid.

La primera rival de la jugadora española será la checa Katerina Tomalova, el martes 26 de abril a partir de las 19:40 horas (17:40 horas GMT). Ese mismo día 26 de abril también se estrenarán las mejores jugadoras femeninas en el Europeo como las danesas Mia Blichfeldt (2) y Line Christophersen (4), la escocesa Kristy Gilmour (3) o la turca Neslihan Yigit (6).

"El cuadro lo he mirado, pero no soy supersticiosa. Cuando compites en un Europeo o un Mundial tienes que ganar a las mejores para subir al podio. Ahora lo que más quiero es disfrutar de volver a competir. Si hace once meses me dicen que podría volver a jugar en Madrid no me lo hubiera creído", confesó.

"Lo que tengo claro es que la consecuencia de ganar o perder viene dada por lo que una disfruta en la pista. La competitividad no se pierde, tampoco la determinación. He pasado dos lesiones graves y sigo superando obstáculos. Quiero plantar cara a las rivales y que tengan cuidado conmigo", manifestó.

Carolina Marín ha intensificado las últimas semanas su preparación para reaparecer y, según se dijo, se nota "muy bien". "He pasado tres semanas en Sierra Nevada entrenando más que al cien por cien. El cuerpo y la rodilla han respondido muy bien y estoy motivada", finalizó.