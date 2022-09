Carolina Marín cae en cuartos de final en Japón pero deja buenas sensaciones

Carolina Marín perdió en los cuartos de final del Abierto de Japón que se disputa en Osaka al caer ante la surcoreana An Se Young por 18-21, 21-13 y 17-21 tras un maratoniano duelo de 74 minutos. La experiencia y calidad de la onubense (29 años) cedieron ante la juventud y movilidad de la asiática (20).

La campeona olímpica, mundial y europea sigue sin ganar un torneo del Circuito Mundial, pero confirmó que está entre las mejores aunque aún necesita un paso más para dar su mejor versión. En esta ocasión cedió ante la cabeza de serie número 3 del torneo, que fue semifinalista en el Campeonato del Mundo disputado la pasada semana.

El encuentro arrancó con una Carolina sólida, segura, precisa en sus golpes y desarbolando a una rival que no encontraba su sitio en la cancha (3-0). Subió un punto An Se Young su intensidad en el ataque y ahora es la onubense la que sufre (3-4). La surcoreana ha dado la vuelta al partido (5-8) ante una Carolina que falla en exceso y que no defiende como en otras ocasiones, llegándose al intermedio con un preocupante 6-11.

El encuentro entra en una fase de toma y daca que beneficia a la surcoreana, que mantiene los cuatro puntos de renta (10-14). Con 13-15 la española no remata un punto que tenía casi ganado y ve cómo el set se le pone más cuesta arriba. En ese momento saca su mejor repertorio para meterse de lleno en el partido (16-17). An Se Young salva una situación delicada y conquista una disputada primera manga por 18-21.

Carolina arrancó la segunda manga como un ciclón; mucho más agresiva en su juego de ataque, fue resolviendo los puntos a su favor por la vía rápida (7-2); su rival no sabe cómo cambiar la dinámica del partido y la onubense no permite la reacción (11-7).

Pero la onubense entra en un bache, y más por errores propios que por méritos ajenos, ve como la ventaja de cinco puntos que tenía se queda en nada (13-13). Lejos de hundirse, supera ese mal momento con ocho puntos consecutivos y de mucha calidad que le dan el segundo set por 21-13 tras una exhibición.

El tercer y definitivo set tuvo un inicio distinto a los dos anteriores; esta vez la asiática no se dejó sorprender y tomó el mando ante una rival errática que no pudo mantener el momento dulce con el que acabó la segunda manga (4-8); al intermedio la situación era complicada (6-11).

Carolina no logra acercarse y meterle presión a su oponente (9-13) y el tiempo para la reacción se va acabando. An Se Young tiene el triunfo cada vez más cerca (12-16) ante una rival que no termina de encontrarse y que acaba cediendo por 17-21.

Antes de este choque ambas se habían enfrentado en el Circuito Mundial en seis ocasiones, con un balance favorable a Carolina por 4-2, pero sus encuentros siempre fueron muy igualados (el más corto entre ellas duró 46 minutos).