Carolina Marín: "El oro ha sido volver a competir"

Carolina Marín, que este sábado se proclamó en Madrid campeona de Europa de bádminton por sexta vez consecutiva, declaró que el oro, tras una grave lesión que la ha tenido once meses lejos de las pistas, ha sido "volver a competir".

Carolina Marín se impuso 21-10 y 21-12 en la final disputada en la pista madrileña de Gallur a la escocesa Kirsty Gilmour en solo 42 minutos.

"Quería dar las gracias a cada una de las personas que están aquí porque ha sido increíble jugar en Madrid. Este oro lo he ganado yo pero también todo el equipo y sin todos vosotros no lo hubiera conseguido", dijo la onubense, desde el centro de la pista.

Tras once meses fuera de las pistas debido a una rotura del ligamento cruzado anterior y los dos meniscos de la rodilla izquierda, la jugadora española reapareció en Madrid por la puerta grande. "El oro era volver a competir y lo he hecho. Estoy aquí, he vuelto y aquí seguimos. La lesión está olvidada. Ahora mi sensación es de felicidad, no solo por ganar el campeonato, que es consecuencia de lo que uno hace, sino por todo lo que significa", confesó.

"Este campeonato se lo dedico a todo mi equipo y a una persona en especial, mi padre, que es el único que no ha podido estar", comentó Carolina Marín, que desveló que en el abrazo que se dio con su entrenador, Fernando Rivas, al término del partido, solo se dijeron una palabra: "Gracias".

"Hemos pasado un tiempo difícil con la lesión y por eso ahora quiero disfrutar. Tengo por delante cosas muy bonitas y quiero empezar a pensar en los Juegos de París, en los que me gustaría volver a subirme al podio", concluyó.