José Carlos Macías, campeón de España de BTT Rally en máster 30 B

José Carlos Macías Bonaño se ha proclamado campeón de España Máster 30 B, sumando un título más a su brillante palmarés, tras ser el mejor de su categoría en el Campeonato de España BTT Rally 2019 celebrado el fin de semana en Arguedas, Navarra.

El bartolino se mostró al acabar al prueba “exultante de alegría; era el objetivo y se ha conseguido, por eso estoy contentísimo”. “La carrera ha sido lo que se esperaba, durísima sobre todo por el tema de las temperaturas, que están siendo muy altas. Había que tener mucha cabeza y eso es lo que he intentado hacer. He salido, he controlado a los rivales para intentar llegar con fuerza a las últimas vueltas, porque tenía claro que iba a a ser una carrera en la que era clave llegar bien al final. Y contentísimo, porque he ganado mi categoría y he hecho segundo de la general”, concluyó el bartolino.

#CEXCOArguedas19 | 🎙️José Carlos Macias, campeón de España en Máster 30 B, se mostraba muy feliz con su medalla de oro👇➡️ "La carrera ha sido muy dura, sobre todo por la temperatura" pic.twitter.com/qbwbC0HLV0 — RFEC (@RFECiclismo) 20 de julio de 2019

La Selección Andaluza de BTT completó una brillante segunda jornada . En la prueba Eliminator el granadino Alberto Mingorance repite título nacional, mientras que en la prueba XCO los cuatro sub 23 en liza (entre ellos el onubense Nacho Blanco) estuvieron siempre entre los mejores bikers nacionales.

Los sub23 fueron los primeros en participar el sábado. Su prueba de XCO fue todo un espectáculo, con un plantel de jóvenes corredores del más alto nivel. Nacho Blanco, Raúl Bermúdez, Fco. Guerrero y Alejandro Díaz apostaron fuerte de inicio y estuvieron rodando en el top20 durante buena parte de la manga. El onubense Blanco remontó desde la 10ª posición del primer giro para acabar 5º, siendo 7ª el malagueño Raúl Bermúdez y 14º el sevillano Alejandro Jiménez. Fco. José Guerrero tuvo que abandonar por problemas físicos debido al intenso y extenuante calor durante la carrera. El título nacional fue para el catalán Jofre Cullell, inalcanzable para el resto de participantes, siendo Josep Durán plata y el murciano David Campos bronce.

La tarde estaba destinada para la prueba Eliminator, donde el motrileño Alberto Mingorance llegaba como gran favorito y cumplió expectativas. Tras las eliminatorias previas la final se presentaba emocionante, con la incertidumbre de no fallar en ningún obstáculo y controlar al resto de rivales. Así, Alberto volvió a vencer frente al gallego Jorge Punzón y al onubense Diego González (que competía con el Sportbici-Scott) para colgarse el oro y enfundarse el flamante maillot de campeón de España.