Carlos López gana el primer torneo de ajedrez 'Ciudad de Punta Umbría'

Carlos López ha sido el ganador del primer torneo de ajedrez Ciudad de Punta Umbría que se celebró en lalocalidad costera el pasado sábado. López se impuso en la clasificación general a Manuel González y a Jairo Samuel. Además, el primer puesto masculino local del trofeo fue a parar a manos de Juan Luis Domínguez mientras que, en féminas, la victoria fue par Daniela Barrios.

El Ciudad de Punta Umbría se celebró el pasado sábado y estuvo organizado por el Ayuntamiento de la localidad junto al Club de Ajedrez Ciudad de Huelva. Según el concejal de Deportes del Consistorio de Punta Umbría, Alejandro Rodríguez, “el torneo fue todo un éxito de participación en la vuelta del ajedrez al municipio, un deporte que siempre ha contado con gran tradición en nuestra localidad”.

El cuadro de ganadores se completó con Pedro Castillo, vencedor en supra 50; Diego Jesús Gómez, en sub 1800; Leonardo Fierro, en sub 1600; y Joaquín Gavira en sub 1400. Por categorías, los vencedores fueron Enrique Rodríguez, en sub 18; Manuel Hernández ganó en sub 16; Maximilian Tritu, en sub 14; Juan Villegas venció en sub 12; y Andrés Villegas y Daniel Trota hicieron lo propio en sub 10 y sub 8, respectivamente.

La competición se celebró con sistema suizo a siete rondas y con un ritmo de juego de ocho minutos más tres segundos de incremento por jugada. Además fue válido para la clasificación ELO de la Federación Andaluza de Ajedrez.