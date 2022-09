Carlos Alcaraz y la bendición de la Copa del Rey de Huelva

Carlos Alcaraz es el nuevo número uno del tenis mundial después de ganar el US Open este domingo en Nueva York. Dos meses antes estuvo en Huelva, disputando la 97 edición de la Copa del Rey, que ha vuelto a ejercer de talismán, como en los últimos 30 años con los principales jugadores españoles. Rafa Nadal, Carlos Moyá o Albert Costa, entre otros, saben qué es eso de salir bendecidos de la tierra batida del Real Club Recreativo de Tenis de Huelva.

Alcaraz lleva algo más de un año avisando de su irrupción en lo más alto, aunque ha sido este 2022 el de su explosión, que le ha llevado a ganar su primer Grand Slam y acceder a lo más alto del ranking internacional. Ningún otro jugador lo había logrado antes a su edad, a los 19 años. Y a primeros de verano estuvo en Huelva, donde no ganó la centenaria copa donada por Alfonso XIII, tras caer en la final con el malagueño Alejandro Davidovich. Pero de algún modo, jugar la Copa del Rey en la capital onubense suele corresponderse con los mayores éxitos de los tenistas que integran su cartel.

Rafa Nadal pasó por Huelva en 1995, como Alcaraz, el año de su exitosa entrada en el circuito internacional, tras ganar en Rolad Garros. Lo que siguió después de ese año, en el que llegó a Huelva como número 2 mundial, es ya historia del tenis.

Antes, quien ahora es su entrenador, Carlos Moyà, ganó cuatro ediciones del trofeo en Huelva. Después de la primera, en 1996, fue finalista en 1997 en el Abierto de Australia. Ese año repitió triunfo en Huelva y unos meses más tarde, en 1998, ganó en Roland Garros, volvió a la Copa del Rey y fue finalista después en el Masters. Y sólo unos meses después, ya en 1999, el tenista mallorquín accedió al número 1 mundial, como ahora Carlos Alcaraz. Y aún tuvo oportunidad de ganar, en 2000, un cuarto título de la Copa del Rey.

Albert Costa ganó en Huelva en 1999 y 2001, tras una gran carrera deportiva en los años 90 que alcanzó su cénit en 2002, con su único título de Grand Slam, en Roland Garros, tras salir también bendecido de Huelva. Lo tenía muy presente después de ganar en París, donde dijo que su secreto para el triunfo era “comer jamón de Jabugo”. Después de aquello volvió a jugar en las pistas del Recreativo de Tenis, donde perdió la final con Álex Corretja, protagonista también en Nueva York estos días como comentarista de Eurosport. Tanto Costa como Corretja se llevaron de Huelva como premio añadido un jamón pata negra de la Sierra onubense.

“Me lo he pasado genial, es una experiencia que no voy a olvidar”, reconocía Carlos Alcaraz en la misma pista central del Recreativo de Tenis de Huelva tras la final del 8 de julio pasado, perdida ante Alejandro Davidovich, que también ha logrado este año en el US Open su mejor clasificación en un Grand Slam, tras caer en octavos de final con el italiano Berretini. Un año antes, el malagueño también ganó en Huelva, y pocos meses después alcanzó su primera final ATP y derrotó al entonces número uno mundial, Novak Djokovic.

El regreso de Alcaraz a Huelva

Preguntado por las opciones de volver a Huelva en 2023 para llevarse el preciado trofeo onubense, Carlos Alcaraz era cauteloso dos meses atrás: “Por supuesto que me gustaría volver el año que viene, pero en un año todo puede pasar: calendario, tema físico, lesiones… Pero ojalá pueda volver el año que viene con todos vosotros”.

Después de lo bien que se le ha dado el final de temporada tras pasar por Huelva, los aficionados onubenses confían en que el número uno mundial regrese para recoger la bendición de la Copa del Rey. En el Recreativo de Tenis tienen claro que harán todo lo posible.tenis