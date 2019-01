El Camping golea a la Punta y se reengancha a la zona alta (4-0)

El Camping La Bota logró una importante victoria ante la Punta del Caimán en un encuentro en el que los isleños resistieron los primeros 45 minutos, a pesar de ponerse por detrás en el marcador nada más arrancar el choque. En la primera acción de peligro el colegiado decretó penalti a favor de los locales yCeada no falló desde los once metros. No obstante, el partido no tenía dueño y los visitantes eran capaces de generar peligro a la zaga local con balones al área, aunque sin poner en serios problemas a Fran.

Tras el descanso el Camping fue otro. Nada más arrancar el segundo acto un centro medido desde la izquierda de Alberto al punto de penalti fue convertido en gol por José Manuel con un gran cabezazo. A renglón seguido pudo sentenciar Ceada que, tras marcharse de su marcador, elevó el cuero ante la salida de Dani, pero el disparo del jugador local se fue por encima del larguero.

Fue un aviso porque el ariete cartayero haría su segundo gol de la contienda en el minuto 59 tras recibir un gran pase de Abri, controlar y batir por bajo a Dani en su salida. La Punta reaccionaría y volvería a buscar, a través de pases en profundidad, la meta local, pero el Camping no se relajó y siguió tocando el esférico para buscar la portería contraria.

En el minuto 81 Alberto, tras una buena jugada personal, establecería el cuarto y último gol del partido. El futbolista local pisó área y con la zurda hizo inútil la estirada de Dani Suárez. La ocasión más clara para los visitantes llegaría en el 86 con un buen disparo desde la frontal del área que atajó Fran. Con esta victoria el Camping se coloca a solo dos puntos de las plazas que dan derecho a disputar la promoción de ascenso.

FICHA TÉCNICA

Camping La Bota: Fran;Canuto, Rabadán, Isaac, Joselito, Morales, Alberto, José Manuel, Ceada y Abri. En el banquillo: Telle, Merchán, Borja, Miguel, Nacho y Sergio.

Punta del Caimán: Dani,Nachito, Daniel, Ale, Tomás, Juanma, Fino, Gato, Morgaz, Manuel y Cárdenas. En el banquillo: Fran, Jaime, Carlos, Alexis y Francis.

Goles: 1-0 (2’) Ceada, de penalti. 2-0 (48’) José Manuel. 3-0 (59’) Ceada. 4-0 (81’) Alberto.

Árbitro: Gómez Martínez. Amonestó al local Jesús Torres.