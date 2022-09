El Campeonato de Europa de Duatlón de Bilbao será un punto y aparte para Emilio Martín

La selección española de duatlón, de la que forma parte el onubense Emilio Martín, encara el Campeonato de Europa que se va a disputar este sábado en Bilbao con el objetivo de obtener medallas.

Así lo aseguró el seleccionador, Iñaki Arenal, en la rueda de prensa de presentación del equipo que tomará parte en el Europeo y que estará formado por Emilio Martín, Celestino Fernández, María Varo y Sonia Bejarano (Elite), Nicolás Regidor, Iván Puentes, Carlos Oliver, Marta Romance y Marina Muñoz (sub 23) y Pelayo González, Manuel Inglada, Helena Moragas y Maite Jiménez-Orta (júnior).

"Hay que salir a disfrutar. No les he pedido menos que acabar primero, segundo y tercero. El objetivo siempre es la medalla, no tenemos que escondernos. En todas las categorías creo que se puede", recalcó Arenal, quien ve a los equipos de Francia y Bélgica como sus principales rivales.

Emilio Martín, tricampeón del mundo y capitán del equipo español, desveló que la de Bilbao será su última competición internacional de modo profesional. "Tengo un proyecto profesional y llega el momento de dar el paso al costado, es algo natural. Seguiré compitiendo lo que me permita laboralmente. No digo que no vuelva a un campeonato, pero priorizaré con lo personal y familiar", aseguró el onubense.

Por su parte el actual campeón de España, Celestino Fernández, afirmó: "intentaré estar lo más delante posible a pie y hacer un buen papel en bici. Dar el máximo y disfrutar al máximo son los objetivos", apostilló.

El duatlón constará de un primer segmento de carrera a pie de 5 kilómetros seguido de la carrera en bicicleta sobre 20 kilómetros y una última carrera de 2.500 metros sobre un circuito llano y muy rápido que hacer prever un posible final al sprint. La prueba elite femenina comenzará a las 17:15 y la masculina a las 19:00.