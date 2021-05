Atractivas citas para el atletismo onubense

La delegación onubense está representada por 5 atletas infantiles que han logrado la clasificación para disputar el VI Campeonato de España sub 14 individual, competición que se celebrará el sábado, día, 29, y el domingo, día 30, en las instalaciones deportivas de San Pablo (Sevilla).

Destaca el trabajo realizado por el CD Atletismo Bollullos, que ha conseguido meter en la final a tres atletas femeninas haciendo historia en el atletismo onubense, aunque varios atletas han quedado a las puertas de ésta edición al reducir la clasificación de 36 a 24 participantes.

En triatlón A (80m.lisos-80m. vallas-lanzamiento de peso), en masculina acude Álvaro Santana López (CA Ciudad de Lepe). En triatlón B (1.000m.-salto de longitud-lanzamiento de jabalina), en femenino Elena Barragán García, Elena Iglesias Espina y la atleta de primer año en la categoría Laura Martínez Domínguez, trío del CD Atletismo Bollullos.

En triatlón C (80m. vallas-salto de altura-salto de longitud), no hay representantes. En triatlón D (80m.lisos-lanzamiento de peso-lanzamiento de disco), en masculina Rodrigo García Orozco (CA Isla Cristina). En triatlón E (2.000m. marcha-80m. lisos-lanzamiento de jabalina), no hay representantes.

En el Campeonato de Andalucía sub 23 individual en aire libre que se celebrará el sábado, día 29, en la Ciudad Deportiva de Carranque (Málaga), la delegación onubense está representada por 12 deportistas que parten con muchas opciones al medallero.

En masculina son 8 atletas con el júnior Eduardo Torres Morales (Curtius), en 200 metros con 22.95. El júnior Ismael Díaz Arias (Trops-Cueva de Nerja), en 400m. con 51.13 en pista cubierta. Alejandro Caiceo Fernández (Utrerano Atletismo), en 800m. con 1:59.92. Mahmud Abnu Hamadi (Atletismo Bollullos), en 1.500m. Con 4:01.20. Iván Pereda Pereira (C.D. Atletismo Base), en 5.000m. con 17:01.68. El cadete David Santana Toscano (Isla Cristina), en triple salto con 12.76 metros. Pablo Toscano Bermejo (Trops-Cueva de Nerja), en lanzamiento de jabalina con 59.91 metros. Ricardo Orta de la Palma (CD Surco Lucena), en lanzamiento de peso con 11.09 metros y en disco con 35.15 metros.

En féminas Huelva acude con 4 deportistas, con la júnior Eva Cárdenas Bermúdez (Bahía de Algeciras), en 100m. con 12.82 y en 200m. Con 27.49; la júnior Teresa Martín Rodríguez (CD Surco Lucena), en 3.000m. obstáculos con 11:51.30; la juvenil Julia García García en triple salto con 11.01 metros y en la misma prueba la cadete Miranda Vázquez Cobos con 10.63 metros, ambas del CA isla Cristina.

En el VI Meeting Internacional Paco Sánchez Vargas que se celebrará el domingo, día 30, en el Estadio de la Juventud (Granada) compiten tres onubenses: Juan Santos Moreno (CD Surco Lucena), en 110 metros vallas con 16.05, Héctor Santos Llorente (FC Barcelona), en salto de longitud con 7.32 metros, y la cadete Julia Camacho Muriel (Ciudad de Lepe), en 600 metros con 1:39.22.