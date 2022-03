Oro para Marta Corazón y Oché Muriel en el Campeonato de Andalucía de fondo

Los atletas onubenses suman tres podios y un cuarto puesto en el Campeonato de Andalucía 5.000 sub 18-20 y 10.000 sub 23-sénior-Máster Reunión Andaluza de Fondo, competición celebrada durante la tarde del sábado, día 19, en Montilla (Córdoba); en sub 20 medalla de oro para Marta Corazón y de plata para Hamza Aitmansour; en M50 oro para 'Oché' Muriel, y en M35 meritorio cuarto puesto de Martín Buceta.

En masculina sub 20 podio para el júnior Hamza Aitmansour (Onubense de Atletismo) en 5.000 metros; entre seis participantes el pupilo del maestro Pulido obtuvo el metal de plata con un tiempo de 15:46.24, tras el oro en 15:22.95 y revalidando título andaluz Antonio Mármol Caballero (CD Surco Lucena), y por delante del bronce en 16:00.36 del marroquí Houdayfa Chara (C.A. Bahía Almería).

En sub 23 el promesa Alejandro Villalta Bueno (Utrerano de Atletismo), en 10.000 metros entre seis participantes partía con el cuarto registro con 33:47.84 y tuvo que abandonar, formando podio en 32:09.04 Sergio Santiago Sánchez (Cueva de Nerja), en 33:17.98 Raúl Parrado García (Califas-Universidad de Córdoba), y en 40:22.28 Mauro Agustín Celedón Tagliaferro (Cueva de Nerja).

En M35 compitió el veterano Francisco Javier Martín Buceta (Ciudad de Lepe) en 10.000 metros; entre ocho participantes el también alumno del profe Pulido se clasificó en un meritorio 4° puesto con una mejor marca personal de 33:12.41 reduciendo sus 33:16.00, tan solo superado por el quinto clasificado del Nacional de campo a través que hizo 31:29.28 Cristian Benítez Sánchez (CA Marbella del Sol), también por el 16º del Nacional que terminó en 31:37.61 Javier Arcas García (Gedysa Comarcal), y por el campeón de España máster en 1.500 en el 2.020 que realizó 32:08.34 Esteban Milena Cuesta (C.A. Universo Running).

En M50 Francisco José Muriel Camacho 'Oché' (Ciudad de Lepe), tras un excelente quinto puesto en el Nacional de cross en Hornachuelos, en pista afrontó los 10.000 metros entre doce participantes, colgándose el metal de oro realizando un tiempo de 34:32.07, escoltado en puestos de honor por el noveno clasificado del Nacional de cross que terminó en 35:18.78 Francisco Almagro García (A.C. Trotasierra), y con 36:00.30 José Miguel Guerrero Paredes (Atletismo Maracena).

En femenina sub 20 Marta Corazón Herrera (Unicaja Jaén Paraíso Interior), reciente ganadora júnior de la Carrera Nervión-San Pablo en Sevilla, la que fuera mejor atleta andaluza de fondo en categorías menores después de una temporada en blanco y dos temporadas sin alcanzar un podio andaluz, ahora vuelve a ser competitiva con los entrenamientos en la escuela de Manuel Pulido. Disputó y compitió los 5.000 metros entre seis participantes logrando la medalla de oro con un tiempo de 19:09.98, siendo escoltada en los cajones por la campeona andaluza júnior del 2021 que terminó en 19:54.13 Claudia del Pino Domínguez (Cueva de Nerja), y por la subcampeona júnior de los 10K de Huelva que concluyó en 20:02.56 Julia Moreno Bautista (Club Atletismo Málaga), distancia en la que Irene Miranda Ramos (Atletismo Arcoiris), acabó clasificada en 6° puesto con 20:40.44.