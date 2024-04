Buenos resultados del Recre IES La Orden en las ligas Plata y Bronce

El Club Bádminton IES La Orden sigue acumulando éxitos, ahora a través de la cantera. Los onubenses no solo han cumplido su objetivo de mantener la permanencia en la Liga Nacional de Clubes Primera Plata y Primera Bronce, sino que se han clasificado entre los mejores tras lograr el tercer puesto en la división de plata y el segundo en la de bronce, demostrando un excelente rendimiento durante toda la competición con equipos integrados en su mayoría por jugadores y jugadoras formados en la cantera de la entidad.

En la última jornada de la Primera Plata, el Recreativo IES La Orden B ganó los dos encuentros ante el Palma por 4-3 y frente a Mercapinturas Almería por 6-1, convirtiéndose en el tercer clasificado con 24 puntos tras Astures con 33 y el equipo almeriense con 27, quedándose a un paso del ascenso.

Por su parte, el Recreativo IES La Orden C se impuso en la división de bronce a Arroyo Tejada por 4-3 y cayó derrotado ante el líder Escola Rosalía Peixes Vimar por 0-7, clasificándose en el segundo puesto y con derecho al ascenso en el caso de que el segundo equipo hubiera logrado pasar de categoría.

Además, en el Andalucía Top TTR Sub 17 celebrado el pasado sábado en la localidad cordobesa de Rute, David Moreno se proclamó campeón de Dobles Mixtos Sub 17 junto a su compañera Rocío García, y Natalia Martínez y Bárbara Martos lograron la plata del Dobles Femenino Sub 17, sumando dos nuevas medallas al palmarés del club onubense.