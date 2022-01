Blanca Betanzos y Nicolás Castaño, con marcas mínimas para el Campeonato de Europa

Blanca Betanzos y Nicolás Castaño han conseguido la marca mínima para disputar el Campeonato de Europa que previsiblemente tendrá lugar en marzo en Estambul (Turquía). Los dos atletas que entrenan con el CODA brillaron en el control llevado a cabo en el estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Martín el viernes. Blanca, con un viento a favor de +1.7, hizo 17.43 en los 100 metros lisos (la Federación pedía 17.45), mientras Nico paró el crono en los 1.500 metros en 6.22.49, muy por debajo de los 6.30 exigidos como mínima.

El plazo para conseguir mínimas está abierto hasta el 28 de febrero, por lo que ambos atletas buscarán en las próximas fechas nuevas mínimas en controles en Huelva (hay uno previsto el 12 de febrero), Sevilla o Andalucía. La atleta que entrenan Juan Rangel y Enrique Nielsen intentará estar también en los 200 y 400 metros, mientras que el pupilo de Manuel Pulido y Juan Rangel tiene ahora como objetivo los 800.

Blanca ya cuenta con una amplia experiencia internacional, tanto en Mundiales como en Europeos, mientras que Nicolás se estrenó el pasado año en Italia.

Gracias a las buenas relaciones entre el CODA y la Federación Andaluza de Atletismo, se permitió la participación en el control celebrado en el estadio Iberoamericano de 17 atletas con discapacidad, siendo Huelva todo un referente.

Una vez que Blanca Betanzos y Nicolás Castaño han logrado las mínimas para disputar el Europeo, la decisión final está en manos de la FEDDI (Federación Española para discapacitados intelectuales), ya que las bases del Campeonato permiten la participación de atletas con Síndrome de Down, pero sin que puntúen, lo que supone una clara discriminación; es por ello que muchos países renuncian a llevar a atletas con Down, puesto que las Federaciones obtienen subvenciones en función de los puntos obtenidos y de los resultados. El Comité Paralímpico Internacional es el que tiene la clave para que se incluya a los atletas de esta categoría, pero por ahora no se ha pronunciado a favor.