El Bifesa Tartessos alimenta su sueño tras ganar al Mairena

El XV del lince se llevó una trabajada victoria ante el CD Rugby Mairena y se afianza en la tercera posición. Los onubenses sumaron un punto bonus ofensivo merced de los cinco ensayos logrados en el encuentro. Con cinco puntos más en el bolsillo y las opciones intactas de mantener la tercera posición en la liga y seguir mirando hacia arriba, así finalizó el Bifesa Tartessos su jornada dominical a la que hubo que sumar el buen hacer de su equipo sub16 que logró una bonita victoria frente al os cachorros del URA Almería; todo ello con el Estadio Emilio Martín de la capital onubense como escenario.La jornada deportiva arrancó con el encuentro de los sub16, quienes lograron una trabajada victoria gracias al buen trabajo de los chicos y a los ensayos de Mateo González, Guillermo Daza y Juan Manuel Mora en la primera parte, que tuvo como réplica otros tres ensayos en la segunda parte de Félix, José Navarro y nuevamente Guille Daza a lo que hubo que sumar hasta 3 transformaciones de Nico González. Un total de 36 puntos que sirvieron para que los onubenses escalen hasta la tercera posición en la liga andaluza desarrollo en la que compiten.El turno del primer equipo del Bifesa Tartessos llegó tras la victoria de la cantera y con la difícil tarea de vencer a un CD Mairena que no conocía la derrota desde el pasado año y llegaba a Huelva con la intención de arrebatar a los onubenses la tercera plaza. No lo consiguieron.Los linces saltaron al césped enchufados, casi como en una continuación de su anterior encuentro donde los onubenses recuperaron las sensaciones logrando imponer su juego y adelantarse primero con un bonito ensayo en el minuto 16 del delantero Pozuelo, al que acompañó un nuevo tanto de Cirilo Delgado nueve minutos después. Los onubenses comandaban el juego pero los hispalenses controlaban bien sus líneas logrando al filo de la conclusión de la primera mitad reducir distancias con un ensayo.Ya en la segunda parte, un golpe de castigo a favor del Bifesa Tartessos transformado por Alejandro Garrido, incrementaba el marcador a favor de los locales a lo que siguió un ensayo de Raúl Venega, acción rápidamente reprendida por los visitantes que no querían descolgarse del encuentro. Fueron esos los minutos más parejos entre ambos equipos, demasiado en juego sobre el césped como para cometer errores. Sin embargo; los linces enseñaron las garras en los últimos minutos, necesitaban un solo ensayo más para llevarse el bonus defensivo además de la victoria; y lo hicieron hasta en dos ocasiones con un doblete en los últimos minutos de Alberto Pérez-Ventana. Dos ensayos que dejaban un claro resultado de 31 – 14 para el XV del lince y que les permite situarse ya a 10 puntos en la clasificación de su máximo competidor, precisamente los hispalenses.