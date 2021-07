Andrea Barroso y Francisco M. Santana, discretos en el Nacional sub18 en Huelva

Los dos atletas juveniles de la delegación onubense, Andrea Barroso Romero y Francisco Manuel Santana Toscano, no tuvieron su día en el LXX Campeonato de España de Atletismo sub 18 individual de pista en aire libre, celebrado recientemente en el Estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Martín.

La discípula de Francisco Díaz Rivera, Andrea Barroso (Club de Atletismo Curtius), en lanzamiento de jabalina entre 11 participantes partía con el cuarto registro con una marca personal de 38.70 metros y acabó en última posición; de tres tiros solo dos fueron válidos alcanzando los 32.48 y 30.94 metros, no pasando el corte de las ocho mejores que se estableció en 33.14 metros, formaron podio obteniendo la medalla de oro y marca personal con 50.00 metros (la anterior 46.33) Leire Arranz del Río (Go Fit-Olimpia San Román), la presea de plata y marca personal con 48.07 metros (la anterior 45.43) Paula Redondo Blanco (Puentecillas Palencia), y el metal de bronce con 38.72 metros tirando por debajo de su marca personal (45.43) Alba Pérez Sanz (Univ. León Sprint At.).

En masculina, el atleta entrenado por Elena Cobos González, Francisco Manuel Santana (Club de Atletismo Isla Cristina), en lanzamiento de disco entre 12 participantes partía con el sexto registro con una marca personal de 48.40 metros y concluyó en 10° puesto, de tres tiros solo uno fue válido alcanzando los 37.20 metros, no pudiendo pasar el corte de los ocho mejores que se estableció en 41.75 metros, formando el podio consiguiendo la medalla de oro y marca personal con 56.55 metros (la anterior 55.61) Javier Cruz Ruiz (Fraga-Bajo Cinca), la presea de plata con 55.60 metros tirando por debajo de su marca personal (58.00) Aleix Camats García (CA Igualada), y el metal de bronce con 49.28 metros tirando por debajo de su marca personal (51.54) Víctor Redondo Mora (Liberbank-CA Toledo).

El atleta isleño logró ésta temporada los títulos de campeón de Andalucía sub 18 y sub 20, además del 5° puesto individual en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas sub 18.

Lo más destacado de la competición se dio en la segunda jornada con 2 récords de España, plusmarca del campeonato y española en salto de altura con pértiga con 4.14 metros obra de Bárbara Cosculluela Ordogh (CD Gredos San Diego); y el otro récord del campeonato y de España en 2.000 metros obstáculos con un tiempo de 5:47.28 fue obra de Sergio del Barrio Artal (Alcampo Scorpio 71).