El BH Templo abrirá la temporada 2023 en La Leyenda de Tartessos

Como ya ocurrió el año pasado, La Leyenda de Tartessos 2023 volverá a contar con los mejores ciclistas del plantel actual de la MTB. El equipo BH Templo Cafés, que dirige el medallista olímpico Carlos Coloma, ha confirmado su presencia en Huelva. La escuadra riojana acudirá con sus principales bikers: David Valero, Natalia Fischer, Rocío del Alba García y Pablo Rodríguez.

Coloma, que fue bronce olímpico en Río 2016 tras el diploma olímpico obtenido en Londres 2012, comanda una escuadra que lidera el actual número 1 de la clasificación de MTB de la UCI y, recientemente, proclamado subcampeón del mundo de mountain bike David Valero. El baztetano fue, además, medalla de bronce olímpico en Tokyo 2020 y buen conocedor de La Leyenda de Tartessos al proclamarse campeón la pasada edición.

Coloma ha asegurado que “el año pasado, en La Leyenda de Tartessos, el equipo disfrutó mucho, tanto el staff como los corredores”. El riojano ha recordado que “son etapas no excesivamente largas y muy divertidas, algunas cerca de la playa e, incluso, tocando el mar, senderos, montaña… que a principio de temporada se agradece mucho”. Valero ha reconocido que “el año pasado el recorrido nos sorprendió y nos gustó mucho. Disfrutamos además de magnífica organización, el ambiente y el buen clima que ofrece Huelva gran”. Para el corredor granadino, “La Leyenda de Tartessos supone un buen arranque de temporada para hacer los primeros rodajes”.

Junto a Valero, estará su compañero de equipo, segundo en la clasificación general en 2022 de la ronda onubense, Pablo Rodríguez. El gallego ha sido campeón de Europa sub23, pódium en la Copa del Mundo y ha sido vencedor de cuatro campeonatos nacionales XCO sub 23 y tres Copas de España.

En féminas, el nivel no será menor. Natalia Fischer tratará de revalidar su aplastante victoria del pasado año en féminas. La biker de Estepona fue campeona de Europa XCM, bronce en el Campeonato del Mundo y subcampeona de España, en 2021. Como fiel aliada, y también rival, tendrá a Rocío del Alba García que, con solo 25 años, ha sido dos veces campeona de España XCO y tres veces en categoría sub 23, dos veces y bronce en el europeo sub 23.

Además de su participación, la firma BH participará como patrocinador de La Leyenda de Tartessos, respaldando una prueba que reúne a las principales figuras del MTB actual, tanto nacionales como internacionales, y permite disfrutar del espectacular entorno que ofrece la provincia de Huelva, con paisajes únicos de playas, inmensos pinares, ríos, barrancos y, este año, con alguna sorpresa como el paso por antiguas minas. Serán cuatro etapas, entre el 2 y el 5 de febrero, todas de recorrido circular.

El director técnico de La Leyenda de Tartessos, Javier Macías, asegura que “con la presencia del BH Templo Cafés, tendremos a uno de los mejores equipos del mundo”. En palabras del corredor de San Bartolomé de la Torre y miembro de la organización de la prueba, “que vuelvan a repetir tras la participación del pasado año es un orgullo y nos da fuerza para seguir trabajando con el fin de hacer cada vez una prueba mejor y convertirla en una referencia del calendario, en la que vengan los mejores deportistas a competir y empezar su temporada aquí”.

La Leyenda de Tartessos, de categoría .S2 BTT Maratón en el calendario UCI, tiene abiertas las inscripciones hasta el 2 de octubre a 260 euros y, desde ahí hasta el 10 de enero, a 300 euros. Además, también está disponible la modalidad half, para las etapas tercera y cuarta, con un precio de 140 euros. Toda la información de esta cita se encuentra en la web www.laleyendadetartessos.com