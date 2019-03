El Ayamonte perdona y lo paga en casa ante el Cerreño (1-1)

Tiempo hacía que el municipal Blas Infantes no abría sus puertas para acoger un nuevo duelo futbolístico. Lo hizo ayer para que el líder recibiera la visita de otro de los aspirantes al ascenso, el Cerreño. Y el partido respondió a las expectativas generadas, ya que hasta el final se mantuvo la incertidumbre en el marcador y la emoción en el graderío.

El Ayamonte fue víctima ayer de esa ley no escrita que dicta que en el fútbol quien perdona, lo acaba pagando. Las claras oportunidades de que dispusieron los delanteros rojinegros y que no fructificaron por la falta de acierto en el remate final, les costó al final ceder un empate que, al menos, le permite seguir liderando la clasificación, aunque ahora compartiendo la privilegiada posición con el Aroche. Aunque el que comenzó amagando y no dando fue el Cerreño, que apenas iniciado el encuentro marró una magnifica ocasión de inaugurar el marcador electrónico (3’), pero Kuliki mandó fuera el balón cerca del poste derecho tras su lanzamiento raso y cruzado.

La iniciativa era visitante, pero el Ayamonte al contragolpe generaba mucho peligro en el área visitante. El meta Cristian evitaba el gol local tras el mano a mano con Tomás, desviando la pelota con su cuerpo a córner (17’). Era la primera ocasión clarísima de la serie de las que dispuso el cuadro local.Sin embargo, el 1-0 llegaría tras una cesión de Tomate a su portero, de la que se aprovechó Yusuf que metió el pie para llevarse el esférico e introducirlo a puerta vacía en la portería cerreña.

El Cerreño lo siguió intentando, pero no inquietaba la portería local. Los visitantes perdieron pronto por lesión a uno de sus referentes atacantes, ya que se lesionaba David Pereira y se veía obligado a retirarse del terreno de juego. Fue la primera de las varias interrupciones que tuvo el juego para atender a jugadores de uno y otro bando.

Al filo del descanso (49’) en el tiempo añadido a la primera mitad, contragolpe local que culmina Pascual levantando la pelota sobre la salida del meta Cristian. Pero cuando un nuevo gol local ya se cantaba el esférico se estrellaba en el larguero, perdiendo así el conjunto local otra clamorosa ocasión para haberse retirado a vestuarios con una ventaja mayor en el marcador.

Tras el paso por las casetas, el Cerreño adelantó líneas dispuesto a quemar sus naves en busca de, al menos, restablecer la igualada, dejando mucho espacio a la espalda de su defensa que situó en la línea central del terreno de juego.Ello lo iba a aprovechar el cuadro local para rondar el área visitante con mucho peligro con sus contragolpes, aunque sin acierto en el remate final. De nuevo el Ayamonte iba a desperdiciar otra ocasión primorosa. De nuevo Pascual no acierta en su remate de cabeza después de otro contragolpe local con centro de Juanito (64’), reclamándose cinco minutos después la pena máxima por derribo de Tomate a Yusuf, pero el colegiado no lo consideró.

Con el Cerreño volcado en busca de la igualada, otra vez Pascual no acierta en su intento de vaselina sobre la salida a la desesperada del meta Cristian, que le adivina la acción y ataja el balón (76’). Se llegaba así a la recta final y los visitantes apretaban en busca de su gol, pero Poi lanzaba fuera cerca del poste derecho tras centro de Kuliki (86’) en la primera ocasión clara de gol del Cerreño en la segunda mitad.En los minutos finales, el árbitro cobra penalti tras la caída en el área local de Caballero. La pena máxima la transforma Mier el definitivo gol del empate (88´), aunque en el añadido Poi dispuso de un mano a mano con el meta local que no acertó a resolver, ya que lanzó el balón a las manos de Palma entre los suspiros de alivio de la hinchada local, que de ver como su equipo pudo ganar por ocasiones, al final salvó un punto.

FICHA TÉCNICA:Ayamonte: Palma, Juanito, Calvinho, Pipo, Gonçalves, Anarte, Sergio, Tomás, Yusuf, Olivares y Pascual. También jugaron Chema, Fali, Elías, Pata y Pereles.

Cerreño: Cristian, Tomate, Leo, Pirri, David Carrasco, Javi Fuentes, Barba, Gofi, Mier, David Pereira y Kuliki. También jugaron Poi, Caballero y Javi Simo. Goles: 1-0 (23’) Yusuf. 1-1 (88’) (p) Mier.

Árbitro: José Carlos Franco Vázquez (Huelva). Amonestó a los locales Calvinho, Sergio, Pipo y Chema. Por los visitantes a David Carrasco, Pirri, Barba y Gofi.

Incidencias: partido de la trigésima jornada de la Primera División Andaluza celebrado en el municipal Blas Infantes ante unos quinientos espectadores en una mañana soleada y calurosa.