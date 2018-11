Miriam Gómez retiene su corona

Miriam Gómez Barrera, del Club Curtius, retiene su corona y vuelve a ganar la categoría sénior femenina del Circuito Provincial de Carreras Populares Diputación Huelva temporada 2017-18.

La competición ha constado de doce pruebas que recorrieron la geografía onubense. Comenzó con la XXV Carrera Popular El Granado (El Granado) y continuó con la XXV Subida a la Mezquita (Almonaster la Real), XXIII Carrera Popular de Bonares VII Memorial Manolo Márquez (Bonares), XVIII Cross del Agua (Galaroza), XXXIV Carrera Urbana Fin de Año (Moguer), XIX Carrera Nocturna San Antonio Abad (Trigueros), VIII Carrera Popular La Salud Mental con el Deporte (Huelva), XIII Carrera Popular Doñana Ecológica (Almonte), VII Cross Urbano Puebla de Guzmán (La Puebla de Guzmán), XXVIII Cross Popular San Juan Bautista (San Juan del Puerto), VI Carrera Popular Ciudad de Punta Umbría (Punta Umbría) y concluyendo con la XXIX Carrera Popular San Walabonso (Niebla).

En la categoría sénior los mejores han sido Daniel Díaz (Triatlón Costa Luz Huelva) seguido por Juan Carlos Martínez (Correcaminos La Palma) y Pedro Rebollo (Arcoíris); mientras que en féminas se ha impuesto Miriam Gómez (Curtius), seguida por María del Rocío Rosillo (Curtius) y María del Pilar Gálvez (Conistorsis). En cuanto al resto de las categorías, los podios en benjamín han estado compuestos por Cristian Lagarejo (Ciudad de Lepe), Héctor Jesús Arbelo (Curtius) y Oliver López (Curtius); y Gabriela Rodríguez (Ciudad de Lepe), Laura Ferrer (El Lince-Bonares) y Carla Alemani (Arcoíris). En alevín por Daniel García (Curtius), Carlos Maján (Curtius) y Elias Hamzaoui (Curtius); y Ana Pérez (Curtius), Ainara Ruiz (Punta Umbría) y Julia Martínez (Bollullos).

En la categoría infantil los mejores corredores han sido Raúl Muñiz (Curtius), Juan Pérez (SMD Cartaya) y Víctor Conde (Curtius); y Andrea Barroso (Curtius), Marta Ferrer (Curtius) e Inara Neira (Curtius). En la cadete el podio ha estado formado por Jorge Enrique Márquez (Curtius), Julio Nieto (Correcaminos La Palma) y Adam Hamzaoui (Curtius); y Claudia Silva Gómez (EMDA Trigueros), Elena Cera (Correcaminos La Palma) e Irene Miranda (Arcoíris).

En juveniles los tres mejores son Eduardo Torres (EMDA Trigueros), Alejandro Villalta (Arcoíris) e Iván Pereda (Ayamonte); y Nuria Colchero (Correcaminos La Palma), Zenobia Benítez (Arcoíris) y Minechu Said (Bollullos). En júnior, los tres primeros clasificados son Alejandro Bayón (Bollullos), Mahmud Abnu (Cueva de Nerja-UMA) y Diego Díaz (Curtius); mientras que en féminas no hay podio ya que no realizaron el mínimo de tres pruebas puntuables, según reza en las bases de la competición.

En veterano A el podio ha estado formado por Israel López (Aracena), Víctor Cárdenas (Correcaminos La Palma) y Tomás Trujillo (Correcaminos La Palma); y Rocío Carrasco (El Lince-Bonares), María Luisa Arrazola (Curtius) y Rocío Martín (El Lince-Bonares). En veterano B por Daniel Aguirre (Correcaminos La Palma), Juan Antonio Evangelista (Peluquería Ana Morán) y Juan Manuel Barrera (El Lince-Bonares); y María José Ruiz (Bollullos), Yolanda Domínguez (El Lince-Bonares) y Susana Rodríguez (Curtius). En veterano C por Aurelio Guerra (Correcaminos La Palma), Rafael Domínguez (El Lince-Bonares) y Juan Enrique Nieto (Correcaminos La Palma); y María del Carmen Gómez (Conistorsis), Teresa Montemayor Reyes (El Lince-Bonares) y María Belmonte (Trotasierra). Por último, en veterano D los mejores han sido Ildefonso Millán (Correcaminos La Palma), Jesús Blas (Independiente) y Julio Fernández (Ayamonte); en féminas no hay atletas en el podio al no completar el mínimo de tres pruebas exigidas por el reglamento.