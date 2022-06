El Atletismo Bollullos femenino roza el podio en el Andaluz sub12 disputado en Málaga

El CD Atletismo Bollullos, único representante provincial, acaba en el 4º puesto en el Campeonato de Andalucía de Clubes sub 12, y en el Andaluz de Relevos 4x60 concluye en 6º puesto; ambas competiciones se celebraron en la mañana del sábado, día 11, en la Ciudad Deportiva de Carranque 'Javier Imbroda' (Málaga), participando el atletismo base de los clubes en categoría alevín.

Gran campeonato el realizado por las féminas del club revelación provincial entrenadas por Manuel Jesús Cano Rosado, puesto que a las ocho atletas que formaron el equipo se les escapó el podio por tan solo dos puntos y medio.

Ángela Boa López acabó 12ª en salto de altura con 1.00 y no superó sus 1.05 que tiene como mejor marca; y en 60 metros vallas final 3 acabó 2ª con 12.01 y no superó sus 11.22, obteniendo el décimo tercer mejor crono del global. Jimena Roca Jiménez en 2.000 metros marcha en pista 2ª con un tiempo de 12:29.20, no mejoró sus 12:25.80. Paula Romero Gil en salto de longitud con pértiga 6ª con 2.78 metros, y en lanzamiento de martillo 3ª con 16.53. Irene Lagares Alanís 12ª en salto de longitud con 3.25 metros y no superó sus 3.41 metros, y 11ª en 1.000 metros con un tiempo de 3:54.41, no redujo sus 3:41.59.

Noa Martín Lenoir en 500 metros ganó la final 2 con 1:39.27 realizando el tercer mejor tiempo del global. Lucía Gallardo Espina en 60 metros lisos final 3 obtuvo la 3ª plaza con 9.70 y no alcanzó sus 9.60 realizando el séptimo mejor crono del global, y en lanzamiento de disco 3ª con 14.10 metros. María Rosa Lagares Cadaval 2ª en lanzamiento de jabalina con 19.31 metros (mejor marca personal) superó sus 18.84 metros. Rita Maraver Picón 6ª en lanzamiento de peso con 6.20 metros. En relevos 4x60 final A el club condal obtuvo una buena 5ª plaza con 38.41 (L.Gallardo Espina-M.R.Lagares Cadaval-I.Lagares Alanís-N.Martín Lenoir), realizando el sexto mejor crono del global.

Después de 12 pruebas, en femenina entre 17 clubes, 1º Trops-Cueva de Nerja con 196 puntos, 2º Promoción Algeciras 167,5 puntos, 3º Comotrans Ciudad de Motril 151,5 puntos, meritorio 4º puesto CD Atletismo Bollullos 149 puntos, 5º Chapín Jerez (144), 6º Sierra Norte Córdoba (133), 7º At. Mijas (133), 8º Polideportivo Olimpo (113), 9º Virgen del Castillo (109), 10º Juventud At. Maracena (101), 11º Los Agujetas Villafranca (96), 12º Trotacalles Córdoba (91,5), 13º Rincón Fertilidad Vélez (88,5), 14º Unicaja Jaén Paraíso Interior (83), 15º Granada Joven (81,5), 16º Club Atletismo Dólmenes (71), 17º CAIM-TED (59,5).

En masculina, entre 15 clubes, 1º Bahía Almería 149 puntos, 2º Trops-Cueva de Nerja 136 puntos, 3º Chapín Jerez 125 puntos. En Campeonato de Andalucía Relevos 4x60 femenino 1º Chapín Jerez, 2º Promoción Algeciras, 3º Trops-Cueva de Nerja, y en masculino 1º Bahía Almería, 2º Chapín Jerez, 3º Polideportivo Olimpo.