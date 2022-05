El Atlético Onubense consuma el descenso (1-4)

Era cuestión de tiempo que el filial del Recreativo de Huelva diera con sus huesos en categoría provincial después de una temporada lamentable en la que nunca ha demostrado ni un mínimo atisbo de mejora. Un descenso que supone un duro golpe a las estructuras de la cantera del Decano en la que habrá que sacar muchas conclusiones.

El Atlético Onubense hacía mucho que estaba condenado. Solo las matemáticas mantenían el trámite y, por las sensaciones ante el Atlético Central, pareciera como que no querían continuar otra jornada más semejante agonía puesto que no hubo otro equipo sobre el terreno de juego más que el Atlético Central. Y es que, puestos a calibrar la motivación, solo la aportó el once visitante. Tanta diferencia hubo entre uno y otro que, si al conjunto sevillano le hubiera acompañado la suerte en los metros finales, estaríamos hablando de un marcador todavía más desahogado. Inauguró el casillero David Jarana a los diez minutos. El delantero sevillano había avisado dos minutos antes con una ocasión que mandó fuera.



Se gustó el Atlético Central con el resultado en franquicia. Enfrente tenía un filial inexistente en tareas ofensivas que defendía su parcela como buenamente podía. El rival a lo suyo y sumando ocasiones, la más clara en el 25' con un remate al travesaño.



Pasada la media hora llegaría la primera oportunidad clara de los locales tras un remate de Mario Durán que acabaría en saque de esquina. La respuesta no se hacía esperar, esta vez de Ismael tras rematar fuera un contragolpe de libro. Poco después sería el centrocampista Paco, de libre directo, el que tendría en sus botas el segundo.



Cuando todo indicaba un descanso con ventaja visitante, el lateral derecho Pepe -este partido en posición más avanzada- el que vería puerta para lograr un empate que alimentaba ciertas esperanzas en el segundo acto.



Nada más lejos de la realidad. La debilidad de este Atlético Onubense es tan evidente que cualquier error se paga caro, aunque saliera de vestuarios con alguna revolución más. Una quimera. Pasado el cuarto de hora de la reanudación, dos acciones en tres minutos de los visitantes cristalizarían en sendos goles y en los que la defensa recreativista podría haber hecho más.



Para empeorar el panorama, en la recta final y con el choque prácticamente sentenciado, Luismi haría el cuarto y definitivo, concluyendo así una triste derrota, fiel manifiesto a una temporada para olvidar de un Atlético Onubense al que todavía le resta el purgatorio de cinco partidos por disputar.

Ficha técnica

Atlético Onubense: Guille, Pepe, Jesús Marín, Iván Moreno, Ale Limón, Miguel Bereket (Anatolii, 62'), Mario Durán, Noah Leeds, Javi Sánchez ( 80'), Juanma Galán (Rubén Cabeza, 29' (Javi Acosta, 79')) y Enrique (Corrales, 80').

Atlético Central: Manu, José, Juli, José Mari (Emilio, 85'), Ramón, Pumar (David Horrillo, 45'), Luismi (Pablo Sánchez, 82'), Sho, Paco (Fernando, 79'), Ismael (Mateo, 57') y Domingo Jarana (Edgar, 69').

Goles: 0-1 Domingo Jarana (11'). 1-1 Pepe (45"). 1-2 Juli (63'). 1-3 Mateo (66'). 1-4 Luismi (82').

Árbitro: Vázquez Herrera (delegación gaditana). Amonestó a los locales Iván Moreno (40'), Ale Limón (85'), Noah Leeds (85'), Pepe (91') y al entrenador Jaime Díaz (5'); y a los visitantes Sho (85') y al entrenador Manuel Luque (75').

Incidencias: Partido disputado en el Municipal de Aljaraque correspondiente a la 34 jornada en División de Honor. Algo menos de un centenar de espectadores con destacada presencia de aficionados visitantes.

RESULTADOS

CLASIFICACIÓN