Jarro de agua fría del presidente de la Española sobre la participación de Carolina Marín

Andoni Asurmendi echó un jarro de agua fría sobre la participación de la onubense Carolina Maríni en el Mundial de Huelva. Estuve comiendo con ella hace unos 10 días y su recuperación sigue en marcha pero es difícil que participe. Ella está clasificada y va a hacer todo lo posible por estar, pero tiene un carácter competitivo y ganador muy grande y no va a participar en un campeonato en el que no pueda luchar por el oro”, dando a entender que sólo disputará el Campeonato del Mundo si está recuperada al cien por cien.

“Es la segunda operación que sufre, tiene 28 años y pese a que tiene toda la ilusión del mundo, la situación es la que hay y el plazo de recuperación está en el límite”, añade el presidente de la Federación Española de Bádminton, que deja una puerta abierta a la esperanza. “Si hay alguien que puede llegar es ella”, por su carácter, su capacidad de sacrificio y por jugar en su tierra, donde ya se coronó campeona de Europa absoluta en 2018 en 'su' Palacio de Deportes.

No obstante, reitera que “la posibilidad de que participe no es alta”, y reconoce que “si este Mundial se celebra en Huelva es en un alto grado porque Carolina es de Huelva. Ella estará de todas formas, si no es como jugador, como embajadora, porque su figura hay que aprovecharla”, dejando claro que “lo que tiene que brillar es el Mundial por encima de los deportistas que lo disputen”.

Carolina Marín anunció antes de verano que tenía rotos el ligamento cruzado anterior y los dos meniscos de la rodilla izquierda; sufrió una lesión durante un entrenamiento y se perdió la gran cita de la temporada, los Juegos Olímpicos de Tokio. Ahora trabaja a contrarreloj para intentar llegar a la segunda gran cita del 2021.