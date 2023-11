Antonio Toledo abandona el banquillo del Sporting de Huelva

Antonio Toledo abandona su cargo como entrenador del Sporting de Huelva, según ha publicado el club onubense en un comunicado, en el que expresa que "seguirá vinculado al club". Toledo pasa a ser el director deportivo y "sigue abierto a nuevos proyectos".

"El pasado fin de semana y tras la conclusión del partido entre la SD Eibar y el Sporting Club de Huelva, decidí presentar mi decisión irrevocable como entrenador del primer equipo. Después de unos días de reflexión me confirmo en la decisión tomada. Desde mi posición como Director Deportivo me he puesto a trabajar de forma inmediata para encontrar a la persona idónea que se haga cargo de la dirección del primer equipo. En los próximos días esperamos poder dar a conocer el nombre del nuevo técnico", expresó Antonio Toledo.

Ahora será Jenny Benítez quien dirigirá al equipo de forma circunstancial el próximo domingo y se comunicará en breve el sustituto.

Desde el Sporting Club de Huelva "queremos dar las gracias a Don Antonio Toledo Sánchez. Un entrenador que lo ha dado todo por el club. Un entrenador que nos ha llevado a ser campeonas de la Copa de la Reina, también subcampeonas y tres veces campeonas de la Copa de Andalucía, además de un ascenso. Antonio nos ha dado lecciones de todo tipo, pero lo mejor de ello ha sido su humildad y llevar a un equipo a la élite desde cero, apostando por el Club con dinero de su bolsillo. Ahora dice adiós, pero no de manera definitiva, dice adiós a una larga vida en los banquillos pero seguirá a nuestro lado porque se queda, se queda en el staff técnico ayudando a seguir siendo humildes pero valientes. Desde su posición ayudará a este Club a optar por nuevos retos y el más inmediato es el de seguir por 19ª temporada en la élite del fútbol femenino, que tanto sudor y, porqué no decirlo, lágrimas nos ha costado".

Se marcha el entrenador con más partidos en la historia de la Primera División de fútbol femenino con 512 encuentros a sus espaldas. Consiguiendo el premio Ramón Cobo, máximo galardón individual a un entrenador por la Real Federación Española de Fútbol.

"Antonio Toledo ha dedicado toda su vida al equipo. Su impacto y dedicación han dejado una huella imborrable en la historia del fútbol femenino. Con 45 años de servicio, ha guiado al equipo a través de triunfos inolvidables y momentos emblemáticos. Su compromiso, liderazgo y pasión por el fútbol han sido ejemplos para futbolistas y aficionados por igual" publica el Sporting.

La directiva, jugadoras y toda la familia del club expresan "su agradecimiento sincero por los innumerables logros y el legado que Antonio Toledo deja atrás. Agradecemos su dedicación, esfuerzo y amor inquebrantable por el Sporting Club de Huelva. Su influencia perdurará en los corazones de aquellos que han tenido el privilegio de conocerlo y trabajar a su lado. ¡Gracias, Antonio, por una vida de servicio ejemplar y por ser la personificación de la pasión por el Sporting Club de Huelva!", finaliza el comunicado.