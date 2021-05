Antonio Toledo: "El Sporting Club de Huelva merece mucho más de lo que se le da"

Antonio Toledo, director deportivo del Sporting Huelva, Ciudad que Marca, ha comparecido a petición propia de manera telemática ante los medios de comunicación con motivo de la llegada de las últimas jornadas del curso deportivo 2020/2021 para hacer "un repaso general a una temporada complicada por el tema de la pandemia, que comenzó ya con una pretemporada difícil, de prácticamente dos meses sin saber cuándo iba a comenzar la competición, en la que no pudimos disputar ningún partido amistoso contra equipos femeninos por la prohibición expresa de las autoridades".

Fue además "una pretemporada con jugadoras que se incorporaron tarde por problemas de vuelos" o también el caso de "Vanesa Santana, que no se incorporó hasta septiembre, la lesión de Dany Helena, que llevaba un año sin jugar y prácticamente la pretemporada la hizo a medio gas. A Cinta también la tuvimos lesionada hasta ya comenzada la liga. Y luego en el apartado deportivo el Sporting es un equipo que cambia muchísimo la plantilla cada año por las dificultades en poder renovar a las jugadoras. Tuvimos un periodo de adaptación, sobre todo de las extranjeras por tema de idioma y adaptación a la ciudad, una serie de dificultades y al equipo le costó coger un poco el ritmo, pero poco a poco dio el nivel que esperábamos”, asegura el director deportivo del club onubense.

“Tuvimos el año pasado desde el mes de abril con el parón para planificar muy bien la confección de la plantilla, que este equipo se hizo acertadamente. Después el equipo ha mostrado las buenas sensaciones que teníamos en el club y a nivel deportivo, aunque matemáticamente el equipo no está salvado, pero es prácticamente imposible que vayan a llegar a 35 puntos los que ahora mismo tienen 24, incluso equipos con 29 puntos como el Rayo, con 30 el Betis, 30 el Éibar... todos no van a llegar a 35 puntos, es imposible". Antonio Toledo comentó también que "yo había cifrado en 32 puntos la salvación más o menos, y a día de hoy podemos estar tranquilos: el equipo militará una temporada más en la Primera División".

Saliéndose del apartado deportivo, reveló el máximo responsable que "a nivel económico tampoco ha sido un año fácil, un año donde no hemos hecho taquillas, donde los socios han caído a menos del 50%, patrocinadores que no han dado el paso, la televisión, que tampoco nos ha abonado completo el contrato y, por tanto, una serie de dificultades que han hecho una temporada complicada, pero afortunadamente estamos aquí y con la satisfacción del deber cumplido".

Hay jugadoras que se han revalorizado mucho, pero las sensaciones son buenas para las renovaciones

Tras esta introducción del técnico llegó el turno de preguntas, la primera de las cuales hacía referencia a la confección del plantel para la campaña 2021/2022: "Vengo trabajando en el tema de renovaciones desde hace varias semanas. Sé que en la grada todos los domingos algunos aficionados se dirigen a mí" con sus preferencias a la hora de renovar a una u otra futbolista, "pero, claro, el problema principal con el que cuenta el Sporting es el económico. Esta temporada hay buenas sensaciones a nivel de renovación. Sabemos que hay jugadoras que se han revalorizado mucho este año pero mis sensaciones son buenas y con las reuniones que he mantenido, prácticamente con casi todas, algunas que tienen contrato, y las que la afición me pide con más dificultades para renovar, como Mayra, como Dany, a día de hoy tengo buenas sensaciones".

Respecto a la brasileña, explicó que "tiene una oferta de China" muy importante a nivel económico. "Si se concreta prácticamente es inviable su continuidad aquí, pero como no es seguro tengo confianza en que ella pueda continuar con nosotros porque además me une una muy buena relación con ella y si no sale lo de China confío en que pueda continuar".

Antonio Toledo también hizo referencia al proceso de profesionalización de la competición, que "es un tema que nos inquieta" a los clubes que no tienen una entidad ya inmersa en el fútbol profesional masculino detrás, "pero confiamos que el Consejo Superior de Deportes sepa encauzar el tema y a los clubes independientes nos protejan para poder continuar adelante. Sería muy triste que el fútbol femenino sólo pudiera quedar vinculado a equipos que dependen de uno masculino. Equipos como el Granadilla, Logroño, nosotros, Santa Teresa, que llevan muchos años trabajando en el fútbol femenino confiamos en poder seguir adelante. También nuestra ciudad en ese sentido se tiene que dar cuenta que, si estamos en una liga profesional, que está ahí a la vuelta de la esquina, esto tiene una importancia enorme para Huelva, y quizás esos apoyos que reclamamos desde hace tanto tiempo y no nos llegan es el momento para ya no tener excusas y dar el paso adelante, porque todos vemos el domingo al F.C. Barcelona campeón de Europa, pero en esa liga está también el Sporting de Huelva y no nos damos cuenta de lo que tenemos en nuestro ciudad. Desde aquí es donde tienen que salir esos apoyos que necesitamos, luego el club ya se encargará de que tenga viabilidad".

Respecto al relevo esta temporada en el banquillo y su dedicación exclusiva a la dirección deportiva, era algo que "tenía decidido prácticamente desde la primera jornada. Lo que pasa es que me costaba dar el paso", a pesar de que "tenía plena confianza en Jenny porque lleva muchos años conmigo, primero como jugadora. Es una persona de club, que solamente ha jugado en el Sporting de Huelva durante muchos años, ha entrenado al filial y lleva conmigo dos temporadas" desde que ingresó al cuerpo técnico del primer equipo como segunda entrenadora.

Nosotros no íbamos a traer a una persona de fuera para entrenar al club", afirma Toledo

"En ese aspecto, tenía plena confianza de que era una continuidad en las ideas de lo que es el Sporting de Huelva. Conoce perfectamente la categoría, una persona que en ese aspecto, como yo, ve muchísimos partidos a la semana, nos gusta muchísimo el fútbol y, por tanto, hay un diálogo permanente entre los dos. El día del Sevilla fue definitivo porque ya nos tocaba viajar y yo no quería, yo no iba a viajar con el equipo y a la siguiente semana teníamos un partido en Madrid. En ese momento hablé con Jenny y le comenté que pensaba que era la persona adecuada" para tomar las riendas del banquillo del primer equipo, porque "nosotros no íbamos a traer a otra persona de fuera para entrenar en el club. En cuanto al tema de tiempo para planificar renovaciones, planificar la plantilla, este año vamos a necesitar traer menos jugadoras que otros años, es la impresión que me da después de mantener reuniones con la mayoría de las jugadoras. Este año la liga termina muy tarde, a final de junio, y prácticamente en tres semanas las jugadoras se tienen que volver a incorporar a los entrenamientos. Eso es lo que yo les he hecho ver a ellas, que nosotros este año no podemos esperar al final de temporada para renovar a jugadoras, sino que durante el mes de mayo se tiene que concretar todo".

Antonio Toledo añadió sobre las renovaciones más difíciles de cerrar que "soy director deportivo del club pero no soy un mago ni puedo manejar cantidades económicas que no tengo. Lo que está claro es que si el Sporting de Huelva tiene 9 no puede gastar 12, vamos a gastar 8 u 8,50. No podemos gastar 12. Nuestra intención es renovar al máximo de jugadoras. Esos nombres que están saliendo" tales como Dany Helena y Mayra Ramírez, por las que volvieron a preguntar los medios de comunicación, "evidentemente el club las tiene como prioridad. Vamos a ver cómo queda la oferta de China de Dany, y con Mayra tengo muy buenas sensaciones. Mayra está muy feliz en Huelva; era una jugadora totalmente desconocida que ha descubierto en España el Sporting y ella sabe que necesita una temporada más en este club para seguir creciendo".

En cuanto a los números de la entrenadora, "no he ha sorprendido su rendimiento porque, como decía antes, Jenny es una persona de fútbol que sabe llevar el grupo, que ha jugado, que ha estado en ese vestuario y que para mí por algo la había elegido ya como mi segunda, como mi mano derecha, también con otros miembros del cuerpo técnico que también están haciendo una gran labor, como Rubén, como Julián, gente que está ahí trabajando y que está llevando al equipo a estos magníficos resultados".

El club está a la espera de recibir dinero comprometido para cerrar la temporada a nivel economico

Volvió a retomar el tema económico para hablar de la merma en los ingresos del club, ya que aparte de que "no hemos recibido la totalidad del contrato" de los derechos federativos debido a las consecuencias de la pandemia. Tampoco ha percibido el club aún el montante económico correspondiente a "nuestro patrocinador principal", aunque se mostraba optimista de cara al futuro cercano: "estamos a la espera de poder recibir este ingreso importantísimo para nosotros y que a día de hoy no hemos recibido, pero confiamos en que en las próximas semanas se lleve a cabo para finalizar la competición para poder cerrar nuestro ejercicio, como todos los años, con las cuentas al día".

Retomando el tema deportivo, recordó que "en la segunda vuelta el equipo se ha hecho fuerte en casa. Fuera hemos estado a punto de ganar partidos que hemos tenido en la mano pero quizás ha sido un poco la asignatura pendiente", ya que "hemos tenido una sola victoria en la temporada fuera de casa, en Badajoz, pero en casa el equipo se ha hecho muy fuerte. No es por tirarme flores, porque no es mi estilo, pero la confección de la plantilla este año ha sido bastante acertada con la incorporación de las jugadoras que en otros clubs no tenían cabida como es el caso de Vanesa Santana, Dany Helena o Ana Carol en el Logroño, que prácticamente no contaban, o jugadoras como Mayra, que ha sido una revelación y otras jugadoras que han dado el paso adelante, como Fatou, Patri, Castelló, Cinta, jugadoras que llevan tiempo ya, que han hecho una magnífica temporada".

Esta temporada Gey se sumó al primer plantel procedente de los escalafones inferiores. "Es nuestra idea que se incorpore alguna jugadora del filial, lo que pasa es que este año el filial ha sido un poco la asignatura pendiente del club. La temporada no ha sido buena, todo lo contrario, una temporada muy irregular, con resultados bastante pobres y hay un escalón bastante grande entre lo que es la Primera Nacional y la Primera División. Tenemos también mucha confianza en los equipos inferiores: el equipo infantil, los equipos cadetes, que están haciendo una muy buena temporada y ahí está el futuro del club, en esos equipos en los que tenemos muchísima fe" y confía en "que puedan ir progresando y cuando tenga la edad incorporarse al primer equipo".

Aprovechó también la comparecencia para "felicitar al F.C. Barcelona por la gran temporada que lleva", en la que ya ha conseguido dos títulos: "la Liga, ganando todos los partidos disputados, y la Champions. Una temporada para enmarcar y nos tenemos que sentir orgullosos todos los que estamos en el fútbol femenino porque el Barcelona está marcando el camino a seguir. Juega a otra cosa, por supuesto, lo padecemos cuando jugamos contra ellos los equipos de Primera División, porque está arrollando a todos pero para nosotros es un orgullo que el F.C. Barcelona haya conseguido la Champions".

Al respecto de los logros del cuadro catalán, "esta ciudad se tiene que dar cuenta que el fútbol femenino es el deporte, sin ninguna duda, que en los últimos diez años ha crecido más, cuando empezamos prácticamente era otro deporte y Huelva tiene un equipo ahí, 16 años que vamos a hacer ahora en la máxima categoría, y los apoyos son fundamentales. Tenemos que crecer en instalaciones, no podemos seguir como estamos. Las instalaciones son vitales para entrenar, para jugar, para dar una imagen, y todo eso el Sporting no puede hacerlo por su cuenta. Huelva nos tiene que ayudar, las instituciones, las empresas y, por tanto, es pedir una temporada más que se dé ese paso porque el club lo merece y no se está actuando bien con este club, merece mucho más que lo que se le da".

La comparecencia estaba siendo en directo a través de los canales oficiales del club, desde los cuales algunos aficionados también llegaron a lanzar sus preguntas, en concreto por los contactos para renovar a Yoko Tanaka: "También hemos mantenido una oferta, hemos hablado con ella, con su representante, estamos a la espera de su respuesta pero tenemos la intención, por supuesto, de que Yoko siga, porque ha hecho una magnífica temporada, además se ha adaptado muy bien ahora ya a la ciudad, entiende mucho mejor el idioma. Le ha costado pero ahora mismo Yoko es una pieza importante en el equipo y nosotros, por supuesto, estamos a la espera de su respuesta y confiamos en que sea afirmativa".

Por último, Antonio Toledo insistió para despedirse que "estamos en pleno proceso de renovación de la plantilla, repetir que confiamos en que esta temporada no tengamos que salir a buscar tantas jugadoras nuevas como en temporadas anteriores. A mí la plantilla me transmite que están bien, que se sienten muy arropadas en el club y, por tanto, tenemos muy buenas sensaciones en ese aspecto".