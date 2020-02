El Antoniano frena al San Roque (1-0)

Con el quinto no pudo. Tras superar desde que comenzara la segunda vuelta a los cuatro primeros clasificados del grupo, aunque con el Ciudad de Lucena se tuviera que conformar con un empate, el San Roque de Lepe ha salido derrotado de su visita a Lebrija para enfrentarse al Atlético Antoniano que llegaba a esta jornada situado en la quinta posición de la tabla y que tras este resultado podría acabar la jornada en puestos de play-off. Y no será por falta de intentos, incluso con dos goles anulados por fuera de juego al cuadro aurinegro, pero esta vez la igualada no llegó, mucho menos, obviamente, la remontada.

Cuando la lógica futbolística aconsejaría no tocar lo que funcionó tan bien solo tres días atrás, el técnico gallego del San Roque se presentó en Lebrija con un once inicial con muchas novedades y hasta con un cambio de dibujo táctico. Fernández salió con un defensa de cinco, con tres centrales y dos carrileros, dos hombres en el centro del campo, Joel y Abu, con Ale Pipo de enganche, y David Toro y Toscanini en punta. Pero lo que sobre el papel podría parecer un planteamiento conservador, cambia totalmente si se tiene en cuenta que los dos carrileros son dos futbolistas tan ofensivos como Fernandito y Abeledo.

Así las cosas, fue el Antoniano el que arrancó el partido con mayores intenciones ofensivas, llegando incluso a buscar la portería de David Robador, primero con un centro de Chamizo que se envenenó tras rebotar en un defensa, y a continuación con un remate de Alberto a la salida de un córner que se encontró con una buena mano del portero lepero para evitar el gol.

Poco a poco comenzó a estirarse el San Roque y a mirar a la portería local. Incluso fue capaz de marcar por medio de Toscanini, pero el remate del delantero uruguayo se produjo en situación de fuera de juego.

Esa jugada se produjo justo un minuto antes de que el equipo de Lebrija hiciera el gol que abría el marcador en el minuto 25 por medio de Pepelu, que aprovechó un balón suelto en el área lepera tras un saque de banda para batir a David Robador con un remate con la espuela.

No se resignó el San Roque a verse con el marcador en contra y se fue en busca del empate cuanto antes. Toscanini tras una buena jugada de Fernandito y Ale Pipo con un disparo desviado a la contra buscaron el gol de la igualada, aunque el Atlético Antoniano tambien dispuso de un par de ocasiones para ampliar su ventaja antes del descanso con un disparo de Ranchero que salió muy cerca del poste y en un nuevo remate de Pepelu, esta vez por encima del larguero.

La segunda mitad vio a un San Roque que no renunciaba al menos a rescatar un punto y a un Antoniano que tampoco se escondía a la hora de poder ampliar su ventaja. Por parte visitante, David Toro fue el primero en buscar el empate con disparo desde fuera del área que detuvo Andrés. Ese empate pudo llegar en el 65, pero el árbitro anuló el gol de Abeledo, de nuevo por fuera de juego.

A partir de ahí, intercambio de golpes entre los dos equipos, con Pepelu de nuevo y Román como protagonistas por el bando local, y por el lado lepero, con un disparo lejano de Abeledo al que respondió Andrés con una gran parada y ya en el tramo final del partido con un cabezazo de Toscanini que no encontró portería por centímetros.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO ANTONIANO: Andrés; Cama, Alberto, Álvaro, Mario; Kevin, Juanfran, Román (Luigi, 86’), Brando; Ranchero (Nacho, 68’), Pepelu (Jesús, 70’).

SAN ROQUE DE LEPE: David Robador; Fernandito, Becken, Lucas Correa, Antonio López (Camacho, 83’), Abeledo; Joel, Abu (David López, 46’), Ale Pipo (Robert, 68’); David Toro, Toscanini.

GOL: 1-0, Pepelu (25’).

ÁRBITRO: Alcaraz Yáñez, auxiliado por Mehdi Mohamed y Jiménez Villalba. Mostró tarjeta amarilla para los locales Mario y Jesús, y para los visitantes Fernandito, David López y Antonio López.

INCIDENCIAS. Partido de la jornada 27 en el grupo X de Tercera División disputado en el estadio Municipal de Lebrija.

